Rob Byrne éppen készült bezárni a télikertjét, amikor meglátta, hogy mozog az ablakon a redőny. Nem kis meglepetésére, egy hatalmas kígyó mászott be rajta, ami belekapott a felkarjába, de a harapás egy részét felfogta a férfi pólója. Byrne ellökte az állatot, de az közelített továbbra is felé. Mindeközben a zajra bejött a férfi felesége és unokája is, akiknek sikolyára az állat meghátrált és kifelé kúszott az ablakon.

Byrne könnyebb sérüléseket szenvedett, az állatot azóta befogták és egy kenti hüllővédelmi központba vitték. Byrne az eset után nagyobb odafigyelést kért a kígyótulajdonosoktól, a mostani is egy szökött, példány lehetett.

Chris Newman, a kenti központ vezetője szerint egyébként szokatlan egy ilyen méretes állat, a legtöbb, amit kapnak, az egy méter hosszú körüli. Hozzátette, hogy az embereknek nagyon meg kell gondolniuk, mielőtt kígyót vásárolnak, mert ezek a szökés nagymesterei.

Címlapi képünk illusztráció!