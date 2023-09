„Mélységes tudatlanság azt gondolni, hogy a svéd politikusok ellenőrzik az UR tartalmát" – nyilatkozta a Financial Timesnak Kalle Sandhammar.

Svédországban 2019 óta vetítik az iskolákban azt a Magyarországot lejárató oktatófilmet, amelyben Gulyás Márton is szerepet vállalt. A Partizán műsorvezetője mellett feltűnik benne a hazánkból „kitiltott" CEU egyik oktatója, valamint Guy Verhofstadt és persze Judith Sargentini is. A kisfilmmel kapcsolatban még Gulyás Gergely is megszólalt a kormányinfón.

Most a Mandiner írt arról, hogy az ügyben most megszólalt a svéd közszolgálati műsorszolgáltató vezetője, amely a botrányos „oktatófilmet" készítette. Kalle Sandhammar a Financial Times című lapnak nyilatkozva elmondta:

önmagában is örömteli, hogy a magyar politikusok nézik az UR-t.

Hozzátéve hangsúlyozta:

mélységes tudatlanság azt gondolni, hogy a svéd politikusok ellenőrzik az UR tartalmát.

A lap kereste az ügyben a svéd külügyminisztériumot is, de nem kívántak nyilatkozni.