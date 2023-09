Tény az, hogy Zelenszkij továbbra is azt kéri, hogy őt támogassák az amerikaiak, mert ha amerikai támogatást kap, akkor van nyugat-európai támogatás is – mondta az Origónak adott interjúban Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy az ukrán költségvetés a saját katonai kiadásait sem képes fedezni, tehát ha nem kap továbbra is nyugati támogatást, az ország összeomlik.