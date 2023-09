Novák Katalin államfő békepárti beszédének egy részlete is szerepelt a BBC által az ENSZ közgyűléséről készített összefoglalóban. A köztársasági elnök többek között arról beszélt, a békének nincs alternatívája.

Novák Katalin köztársasági elnök ENSZ közgyűlése előtt elmondott beszédének egy részlete is szerepelt a BBC által az ülésről készített összefoglalóban. A brit közszolgálati média Joe Biden amerikai elnök, Antonio Gutierres, ENSZ főtitkár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök felszólalásával együtt szerepeltette a magyar államfő beszédét is. A BBC összefoglalóját alább nézhetik meg.

Novák Katalin: Magyarország az áldozatok mellett és a további eszkaláció ellen van

"A békének nincs alternatívája" - hangsúlyozta az államfő, és megállapította: "Ez a háború, minket, magyarokat közvetlenül is érint. Nem egyszerűen a szomszédunkban van, hanem Ukrajna területén élő magyar apák és fiúk is adják életüket a lövészárokban." "Ezért békét akarunk. Hazánkban, Ukrajnában, Európában, a világban. Békét és az abból fakadó biztonságot" - hangsúlyozta Novák Katalin magyar köztársasági elnök az ENSZ Közgyűlés 78. ülésszakának általános vitájában kedden New Yorkban elmondott felszólalásában.

Az államfő megállapította: "tudjuk, a béke csak akkor kerül reális közelségbe, ha legalább az egyik fél elérkezettnek látja az idejét a tárgyalásoknak". Nem dönthetünk az ukránok helyett arról, hogy mennyi áldozatot készek vállalni, de kötelességünk képviselni saját nemzetünk béke iránti vágyát" - mondta Novák Katalin felszólalásában, amelyet mintegy 15 perccel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszéde után mondott el. A köztársasági elnök a magyar delegáció vezetőjeként hangsúlyozta, hogy Magyarország világosan és egyértelműen elítéli a nemzetközi jog megsértését, egy másik állam megtámadását. "Oroszország Ukrajna elleni agressziója hatalmas szenvedést és pusztítást okozva romba döntötte Európa addig békés életét" - fogalmazott.