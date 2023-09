A Kárpáti Igaz Szó arról ír, hogy Roman Kosztenko, az ukrán parlament nemzetbiztonsági, védelmi és hírszerzési bizottságának titkára arról beszélt, hogy az ukránok brutális méretű mozgósításra és véres harcokra készülnek. Zelenszkij őrült módon küldi a halálba az ukrán katonákat, miközben semmilyen eredményt nem ér el.

Úgy tűnik, az ukrán elnök mindenben engedelmeskedik az amerikai érdekeknek és utasításoknak.

Az ukrán vezérkar múlt heti jelentése szerint Oroszország napokon belül újabb nagyszabású mozgósítási kampányt indít, amivel teljesen megtörheti a most már szinte teljesen szétesett ukrán hadsereget. A vezérkari jelentés 400–700 ezer fős mozgósításról szól.

Az ukránok erre a mozgósításra hivatkoznak - csakhogy nekik nincs ennyi emberük.

Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szombaton azt mondta, jelenleg 420 ezer orosz katona teljesít szolgálatot Ukrajnában. A brit védelmi minisztérium egyik jelentésében arról írt, hogy Oroszország belföldön és külföldön egyaránt mozgósít. Az orosz sajtó, a RIA Novosztyi, az Izvesztyija számos alkalommal közölt olyan videókat, híreket amelyek az ukrán katonák megadásáról szólnak.

A sok közül egy ukrán katona, aki átállt az orosz fegyveres erők oldalára, a RIA Novosztyinak elmondta, hogy két bajtársával együtt a frontvonalon töltött három nap után a parancsnokok rossz hozzáállása, a harci kiképzés hiánya és a pozíciókban tapasztalható éhség miatt úgy döntött, hogy megadja magát az orosz katonáknak.

A férfi elmondása szerint a kiképzésen mindössze öt nap alatt készítették fel őket a harcra, és utána azonnal bedobják őket a húsdarálóba. Sok esetben arra is panaszkodtak az ukránok, hogy hiányos felszerelést is kapnak. A frissen bevonult katonák azonban gyakran semmilyen katonai kiképzést nem kaptak.

Egy idő után a hatalmas veszteségek miatt pedig Kijev kénytelen olyanokat is besorozni, akiket korábban az orvosi vizsgálat alapján alkalmatlannak ítéltek.

Emellett kísérletet tettek arra, hogy meggyőzzék a szövetségeseiket, hogy adják ki a hadköteles ukrán férfiakat, hogy Ukrajna besorozza őket.

Sorra adják meg magukat az ukránok

Ramzan Kadirov csecsen vezető is megosztott egy videót Telegram-csatornáján, amelyben egy elfogott ukrán katona Vlagyimir Putyin orosz elnököt kéri, hogy ne engedje őt vissza Ukrajnába. A fogoly orosz állampolgárságot és politikai menedékjogot kért, mert mint állította, az ukrán fegyveres erők parancsnoksága a biztos halálba küldi a katonákat.

A háború eddigi statisztikái alapján fény derült arra a meghökkentő adatra is, mely szerint négy óra egy katonának az élettartama a keleti fronton. A bahmuti ostrom során több tízezer orosz és ukrán katona vesztette az életét. Az ukránok mindvégig elhallgatták a veszteségeiket, azonban a nyílt forrású információ- és hírszerzési kutatásból kiderül, hogy több százezer ukrán katona halhatott meg.

Több olyan vélemény is volt, amely hangsúlyozta azt, hogy az ukrán fegyveres erőknél a nyugati felszerelésekkel is meglepően alacsony a szakértelem, továbbá kiemelték, hogy a vezetésben gondok vannak és elavult, gyenge harci taktikával és technikával rendelkezik.

Az ukrán katonák 90 százaléka meghal

„Ukrajna ellentámadása: Kész vagyok meghalni... a srácok 90 százaléka meg is fog halni" címmel közölt cikket a The Times. A lap szerint az ukrán katonák elmondták, hogy egységük, amelyet azért vetettek be, hogy „megfordítsa a déli fronton a helyzetet", már állományának 75 százalékát elvesztette.

Amikor azt hallom, hogy itthon vagy külföldön a kanapén ülők azt mondják: Ó, az ukrán hadseregnek már vannak Bradley-jei és Leopárdjai, most megmutatják az oroszoknak, hogy mi a helyzet... ilyenkor ökölbe szorul a kezem. Bárcsak idejöhetnének, és láthatnák a harcunk valóságát

– idézte a lap egy ukrán katona szavait, aki szerint ezek a harcjárművek mindaddig hasznosak, amíg aknára nem futnak. Ezek után megrekednek, és az orosz tüzérség teljesen megsemmisíti az ukrán csapatokat.

Az orosz erők - saját közleményük szerint - az ukrán ellentámadás kezdete óta legkevesebb 4900 haditechnikai eszközt semmisítettek meg, köztük 26 repülőgépet, 9 helikoptert, 1831 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 747 tüzérségi löveget és aknavetőt.

Az utolsó ukránig harcolni akarnak

Lindsey Graham amerikai szenátor kínosan elszólta magát egy rendezvényen, amikor arról elmélkedett, hogy számára tetszik a kialakulóban lévő struktúra, miszerint ha az Egyesült Államok támogatja fegyverrel és gazdaságilag Ukrajnát, akkor azok az utolsó ukránig harcolni fognak.

Az amerikai doktrína egyik kimondott célja, hogy katonai és háborús eszközökkel, a demokrácia és a szabadság álcája alatt terjesszék és kialakítsák az Egyesült Államok hatalmát különböző országokban.

Ukrajna minden tekintetben rosszul áll, a sikertelen "nagy" ukrán ellentámadás elbukott: a nyugati fegyverek nagy százaléka megsemmisült, a nyugaton kiképzett dandárok és osztagok tagjai pedig meghaltak – mindössze az első orosz védelmi vonalnál.