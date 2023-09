Szeptember 6-án csapódott rakéta az ukrán Konsztantyinivka belvárosi piacára, a helyszínen 15 ember halt meg. Az incidens körülményeinek okát vizsgálta meg a The New York Times - számol be az esetről a Mandiner.

A lap arra a következtetésre jutott, hogy ukrán rakéta okozta a piaci tragédiát. Szemtanúk beszámolói, valamint a videófelvételek elemzése arra enged következtetni, hogy