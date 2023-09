Google sued for negligence after man drove off collapsed bridge while following map directions https://t.co/q5CNvgSTUD#webmaps



Lawsuit https://t.co/VdCm3NMnTP + press release https://t.co/PTpjBoyUEu



'Bridge to Nowhere' in Hickory, North Carolina collapsed nine years ago. pic.twitter.com/6B023Qq3Cx