A minap jelentette be Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, hogy nem szállítanak több fegyvert Ukrajnának, hanem saját hadseregüket szerelik fel a legkorszerűbb fegyverekkel. Erről egy tévéinterjúban beszélt, miután Morawieckitől azt kérdezte a műsorvezető, hogy a kormány fontolgatja-e az Ukrajnának szánt segítség csökkentését az ukrán gabonaexport körüli feszültség miatt.

Lengyelország segíti Ukrajnát "az orosz barbárok" feletti győzelem elérésében, de a kormány nem egyezhet bele a lengyel piac destabilizálásába

- válaszolt Morawiecki. A lengyel miniszterelnök "nagyon találónak" nevezte a lengyel elnöknek az ENSZ-közgyűlés keddi ülésszaka során újságíróknak tett nyilatkozatát, melyben

Andrzej Duda egy vízben fuldokló emberhez hasonlította Ukrajnát.

A lengyel-ukrán viszony az elmúlt napokban azután mérgesedett el, hogy Varsó bejelentette, saját, nemzeti hatáskörben meghosszabbítja az ukrán gabonára vonatkozó importtilalmat. Ezután

Zelenszkij megdöbbentő stílusban kezdte el támadni egyik legfőbb szövetségesét.

Az ukrán elnök az ENSZ-közgyűlésen úgy fogalmazott a lengyel döntéssel kapcsolatban, hogy

Egyes európai barátaink a politika színházában szolidaritást színlelnek, miközben egy gabona-thrillert valósítanak meg.

A beszéd után, Vaszil Zvarics ukrán nagykövetet beidézték a lengyel külügyminisztériumba, hogy határozottan tiltakozzon Volodimir Zelenszkij kijelentései miatt.

Tarasz Kacska, Ukrajna gazdasági és kereskedelmi miniszterhelyettese nem sokkal később azt jelentette be, hogy embargót vezetnek be olyan lengyel mezőgazdasági termékek behozatalára, mint az alma, a hagyma és egyéb zöldségek. Ráadásul Kijev be is perelte a Kereskedelmi Világszervezetnél Lengyelországot, csakúgy mint hazánkat és Szlovákiát.

Zelenszkijék azonban valóban az egyik legnagyobb támogatójuk ellen indítottak hadjáratot.

Piotr Müller lengyel kormányszóvivő pontosítva Morawiecki nyilatkozatát elmondta, hogy Lengyelország "kizárólag a korábban megbeszélt, ezen belül az Ukrajnával aláírt szerződésekben rögzített lőszer- és fegyverszállításokat valósítja meg", csak ezen felül nem szállít több fegyvert Ukrajnának. Ugyanakkor emlékeztetett, az ukrajnai háború első hónapjaiban Varsó Ukrajna védelme szempontjából kulcsfontosságú felszerelést - harci járműveket, repülőgépeket, lőszert - szállított Kijevnek.

Statisztikai adatok szerint egyébként Lengyelország az ötödik legnagyobb katonai támogatója a háborúban álló országnak, valamint az ukrán menekültek zöme is Lengyelországba utazott a harcok kirobbanását követően.

Boguslaw Chrabota, a Rzeczpospolita lengyel újság főszerkesztője arra mutatott rá cikkében, hogy bár Lengyelországnak nincs szüksége kereskedelmi háborúra Ukrajnával, ám Kijevnek azt is meg kell értenie, a világpolitika bonyolult érdekjáték, és Varsó vonakodásának megvannak az okai, hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzet.

Az ukránoknak meg kell érteniük, hogy még nincsenek az Európai Unióban. Az európai piac megnyitása termékeik előtt kiváltság, nem pedig Brüsszel egyes szerződésekben rögzített kötelessége

– tette hozzá. Chrabota egyúttal annak is hangot adott, hogy bár Varsó a legőszintébben támogatja az ukrán háborús erőfeszítéseket,

Ukrajna olyan ország, amely megpróbálja a háborút az erkölcsi zsarolás mechanizmusává alakítani.

A szakértő szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem cselekedett helyesen, amikor az ENSZ közgyűlésén arról beszélt, nem hagyja válasz nélkül a lengyel lépéseket. „A lengyel embargóval szembeni megtorlás végzetes lehet Kijev számára” – figyelmeztetett.

Nem csak a lengyeleket sértegeti Ukrajna

Láthatóan egyre inkább kétségbeesett az ukrán vezetés a kudarcos ellentámadás miatt, ez pedig abban is megnyilatkozik, hogy Zelenszkij és az ukrán vezetés egyre több elhamarkodott kijelentést tesz.

A minap éppen a franciákat sértegette Zelenszkij embere.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, az ukrán elnök hosszú hónapokig követelte nyugati szövetségeseitől, hogy szállítsanak vadászgépeket Ukrajna számára, ma már azonban már válogat a felkínálások között.

Jurij Ignat, az ukrán légierő szóvivője nemrég felszólította Franciaországot, hogy ne küldjenek Mirage típusú vadászgépeket, mert azok véleménye szerint haszontalanok.

Minden segítség fontos számunkra, de nem Mirage 2000-ek formájában - jelentette ki Ignat.

Az ukrán légierők szóvivője ezt követően becsmérelni kezdte a francia gyártmányú repülőgépet, haszontalannak nevezte azt, valamint kijelentette, hogy ennél sokkal jobb vadászgépek is rendelkezésre állnak Európában.

Hasonlóan vélekedett egyébként az amerikai A-10-es harci gépekről is, amelyeket szerinte az oroszok egyszerűen el fognak pusztítani a fronton. Hozzátette, hogy az ilyen vadászgépekkel csak az ukránok idejét vesztegetik és a pilóták energiáját pocsékolják el.