A magyar kormány a Hungary Helps programmal humanitárius segítséget nyújt a Száhel-övezetben, elsősorban Csádban, s ezzel az Európába irányuló migrációt is mérsékeli - közölte Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken reggel.

Azbej Tristan elmondta, a magyar kormány értékelése szerint a Száhel-övezet stabilitása fontos Európa biztonsága szempontjából, ám polgárháborúk, puccsok robbantak ki a térségében. Csád a stabilitás utolsó pillére, ahova az utóbbi időben több százezer menekült érkezett.

Első lépés a humanitárius, egészségügyi, orvosi segítség a közvetlen életmentés érdekében. Azután következik a béke fenntartása és a hosszú távú fejlesztés olyan alapvető területeken, mint a mezőgazdaság és a vízgazdálkodás - fejtette ki.

Az államtitkár elmondta: Csád 18 milliós ország, melynek harmada eleve humanitárius ellátásra szorul, ám a még viszonylag stabil országba például a polgárháborús Szudánból és más országokból több százezer menekült érkezett az elmúlt hónapokban. A helyzetet tovább súlyosbítja a klímaválság, az élelmiszer- és vízhiány. Ha tovább romlik a helyzet, akár 100 milliós migrációs hullám is elindulhat Afrikából Európába - figyelmeztetett.

A magyar megközelítés más, mint az egykori gyarmattartóké: nem erőlteti rá az elképzeléseit az ott élőkre, hanem velük együtt próbál javítani a helyzeten. Alapelve a személyes, közvetlen, tiszteletteljes megközelítés, "a józan ész és az érző szív". Ez példa lehet mások számára is - mondta Azbej Tristan.

Az M1 aktuális csatornán az államtitkár elmondta: a közvetlen életmentés érdekében magyar orvosmisszió kezdte meg a munkáját Csádban, emellett humanitárius műveleti, agrár- és vízügyi szakemberek is érkeznek, hogy hosszú távú segítséget nyújtsanak az ivóvízellátás és az élelmezés terén, ami a magyar külgazdasági érdekeket is szolgálhatja.

Toldy-Schedel Emil, a Budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatója az M1 aktuális csatornán elmondta: Csádban sokan fertőző betegségek vagy kiszáradás miatt kerülnek életveszélybe, pár száz forintos gyógyszerekkel már gyermekéleteket lehet menteni. A magyar orvosok a helyiekkel együttműködve végzik a humanitárius segítségnyújtást, és felkészülnek a hosszú távú stabilitás támogatására is.