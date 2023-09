Németország profitál abból, hogy Ukrajna megsértődött Lengyelországra, amiért továbbra is megtiltja, hogy a lengyel piacon árulják az ukrán gabonát – erről beszélt Tomasz Grosse politológus professzor a DoRzeczy lengyel lapnak. Jaroslaw Sachajko lengyel parlamenti képviselő pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy Lengyelország továbbra is fenntartja, sőt bővítette a tranzitfolyosókat az ukrán gabona szállítására.

A németeknek kettős érdekük van Kijev befolyásolására a gabonaimport apropóján, erről beszélt Tomasz Grosse politológus professzor a DoRzeczy lengyel lapnak.

Először is, német vállalatok vagy pénzintézetek közvetlenül részt vesznek az ukrán gabonatermesztésben és -kereskedelemben.

Másodszor, Németországnak érdeke, hogy megszakítsa vagy legalábbis gyengítse Kijev és Varsó között az elmúlt hónapokban kialakult nagyon jó, baráti kapcsolatokat. Az ukrán gabonaimport körüli vita miatt pedig valóban óriási repedések keletkeztek az eddig virágzó viszonyban.

Nagyon valószínű, hogy ebben a kérdésben a németek befolyásolták az Európai Bizottságot

– utalt a szakértő arra, hogy Brüsszel feloldotta az ukrán gabonafélék importjának tilalmát, mire válaszul Lengyelország Magyarország, Románia és Szlovákia saját hatáskörben zárta le a határait az ukrán gabona előtt, hogy megvédjék a gazdákat.

A politológus szerint érdemes hangsúlyozni, hogy Ukrajna gyorsan szeretne csatlakozni az Európai Unióhoz, és ez a döntés nagyon nagy mértékben Németországon múlik.

Nem csoda, hogy Ukrajna meglehetősen racionálisan igyekszik Németország kedvében járni, amit például az is bizonyít, hogy támogatják az ENSZ Biztonsági Tanácsában való tagság iránti, régóta fennálló német ambíciókat. Némi viszonosságra is számíthat Kijev, ha a gabonaválságról van szó és a lengyel feszültségről, hiszen Németország kétszer is nyer: elősorban gazdaságilag, másodsorban geopolitikailag.

Tomasz Grosse ugyanakkor megjegyezte, hogy Ukrajna könnyen megbánhatja ezt a politikát - írja a Magyar Nemzet.

"Véleményem szerint minél többet fektet be Kijev a Németországgal fenntartott kapcsolatokba, annál valószínűbb, hogy egy idő után csalódni fog Berlin hozzáállásában. Stratégiailag Berlin mindig közelebb lesz Moszkvához, mint Kijevhez. Az ukránok előbb-utóbb csalódni fognak, ha megfeledkeznek néhány olyan korábbi tapasztalatról, ami miatt nagyon óvatosnak kell lenniük, emlékezve például az Északi Áramlatra, valamint Berlin és Moszkva hosszú távú kapcsolataira, amelyek Berlin geogazdaságának lényegét képezték" – magyarázta a szakértő.

Lengyelország a kritika ellenére megduplázta az ukrán gabona tranzitját az országon keresztül, azt ugyanis nem korlátozza egyik állam sem, hogy mennyi gabonát szállíthatnak át.

A magyar, a lengyel, a szlovák és a román kormány is a saját piacára vonatkozóan zárta le a határait.

Erre emlékeztetett Jaroslaw Sachajko lengyel parlamenti képviselő is a DoRzeczy lapnak adott interjúban. Ahogy fogalmazott:

Megdupláztuk az ukrán gabona Lengyelországon keresztüli tranzitját. Nem engedhetjük meg azonban, hogy a lengyel gazdáknak ne legyen hol eladniuk a vetőmagjukat vagy más termékeiket, mert akkor csődbe kerülhetnek.

A politikus szerint rendkívül meglepő, hogy a kijevi kormány nem látja, hogy az Európai Bizottság és a németek játszanak vele.

Ráadásul a kijevi kormányt nagymértékben befolyásolják az oligarchák, akik az érdekeiket nézik és gyakran Cipruson fizetik az adót – jegyezte meg Jaroslaw Sachajko, aki szerint továbbra is ki kell állni Ukrajna mellett az Európai Unióban, de nem úgy, hogy az ország elárasztja Európát a termékeivel és csődbe viszi a kontinens mezőgazdaságát.