Videó is készült arról a férfiról, aki egyik este a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban, majd a város főtérén lovagolt részegen.

Az esetről készült felvételt a közösségi média oldalaira is feltöltötték.- számolt be a Maszol.ro.

Kiderült: a részeg férfi több szabályt is megszegett tettével, hiszen amellett, hogy részeg volt, fel is ült a lóra, amivel a ló vezetésére vonatkozó előírást sem tartotta be.

A lovat ugyanis városban csak kantáron lehet vezetni és csak az aszfalton. Emellett csendháborítást is elkövetett.

A helyi rendőrség a közösségi oldalakra feltöltött videóból értesült az esetről, majd a térfigyelő kamerák felvételei alapján azonosították az elkövetőt, akit 1000 lejre (78 ezer forintra) büntettek.

Egyben arra kérték a lakosságot, hogy amennyiben szokatlan eseményeket, vagy szabálysértést látnak, előbb hívják a sepsiszentgyörgyi rendőrséget és utána tegyék ki az esetről készült felvételeiket a közösségi oldalakra. Ezzel a hatóság munkájának hatékonyságát segítik.