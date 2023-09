Hétfőn megkezdődött az őszi politikai szezon, összeült az Országgyűlés. Orbán Viktor miniszterelnök felvázolta az elkövetkező időszak várható eseményeit. A kormányfő elmondta, milyen támadásokra számíthatunk Ukrajnából, Brüsszelből, Amerikából és mi várható itthon, valamint a világpolitikában. Az már régebb óta világos, hogy az Európai Unió már odaadta a nekünk, magyaroknak jogosan járó uniós pénzeket Ukrajnának, és nyilván a továbbiakat is oda fogják adni. Eközben drámai a helyzet Ukrajnában, ugyanis hiába öntik számolatlanul a dollármilliárdokat az országba, az a csőd szélén van, ráadásul nyugati segítség nélkül már rég összeomlott volna. Magyarország szerint az egyetlen lehetséges kiút a borzalmakból – ami nemcsak ártatlan emberéleteket követel, hanem tönkreteszi a gazdaságokat és sok nehézséget okoz a kontinensnek – az azonnali tűzszünet és béke, viszont Amerika, Brüsszel és Zelenszkij mindenáron tovább akarja folytatni ezt az értelmetlen háborút. Ami viszont továbbra is biztos, hogy újabb és több támadás és nyomásgyakorlás várható, hiszen a globalista elit nem nézi jó szemmel azt a politikát, amelyet hazánk képvisel.

Ősszel Magyarország ellenfelei egyszerre lépnek fel a követeléseikkel

Magyarország ellenfelei várhatóan egyszerre lépnek majd fel követeléseikkel ősszel

– erről Orbán Viktor beszélt napirend előtti felszólalásában az Országgyűlés őszi nyitóülésén. A kormányfő azt mondta:

a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták csupa olyasmit akarnak tőlünk, amit mi nem tudunk, és nem is akarunk megadni nekik.

Fenn kell tartani az ország energiabiztonságát

Mint tudják, a nemzeti kormány egyik kiemelkedő vállalása, hogy fenntartjuk Magyarország energiabiztonságát és felépítjük a függetlenségünket garantáló rendszert – húzta alá a kormányfő. Kiemelte, hogy Brüsszel úgy döntött, hogy leválasztják Európát az orosz energiahordozókról, ami ellentétes Európa érdekeivel, azonban csökkenteni kell a brüsszeli döntés negatív hatásait, és alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez.

Láttuk, ha Ukrajna nem adja fel a NATO-hoz való csatlakozás szándékát, csak idő kérdése és egy újabb konfliktussal kell számolnunk, amely az Oroszországból érkező energiaszállításokat is veszélybe sodorja majd, ezért közép-ázsiai kapcsolatainkat baráti szintre emeltük, így az orosz-ukrán háború és az Északi Áramlat elleni terrortámadás nem állított bennünket megoldhatatlan feladat elé az ország energiaellátása tekintetében

– fogalmazott Orbán Viktor.

A magyar kormány kiáll a kárpátaljai magyarok jogaiért

Magyarország semmilyen kérdésben sem támogatja Ukrajnát a nemzetközi életben, amíg vissza nem állítják azokat a korábbi törvényeket, amelyek garantálták a kárpátaljai magyarok jogait – jelentette ki a miniszterelnök. A kormányfő hangsúlyozta: a tanévkezdéskor a kárpátaljai, munkácsi magyar középiskola új ukrán vezetése megtiltotta, hogy az iskolai eseményeken a magyar himnuszt énekeljék és a magyar nemzeti színeket viseljék.

Az ukránok évek óta sanyargatják a magyar iskolákat, ukrán iskolákká akarják őket alakítani, s ha ez nem megy, be akarják őket zárni.

A magyar kormány minden nemzetközi fórumon harcol a kárpátaljai magyarok, különösen a magyar gyerekek jogaiért. A kormányfő kimondta, hogy

Ukrajnát semmilyen kérdésben sem támogatjuk a nemzetközi életben, amíg vissza nem állítja azokat a korábbi törvényeket, amelyek garantálták a kárpátaljai magyarok jogait.

A háború folytatódik

A kormányfő beszédében kifejtette, hogy

bár Magyarország továbbra is mindent megtesz a béke érdekében, az orosz–ukrán háború folytatódni fog.

A frontvonalak nem mozdulnak, mégis több tízezer ember esik áldozatul mindkét oldalon.

Osztozunk a családok gyászában, és kimeríthetetlen türelemmel sürgetjük a vérontás megállítását, azonnali tűzszünetet és béketárgyalásokat akarunk.

A konfliktusnak továbbra sincs katonai megoldása. A diplomatáknak vissza kell venniük a katonák kezéből az események irányítását – ki se kellett volna adni. Ha nem így lesz, még sok tízezer családban hiába várják haza a fiúkat és az édesapákat – tette hozzá. Több tízezer Ukrajnából menekült ember Magyarországon talált magának új és biztonságos otthont. Kárpátaljai magyarok és ukránok egyaránt. Akik a háború elől ide menekültek, azok biztonságot kaptak Magyarországtól. Gyermekek, nők és férfiak is. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy

a magyar kormány az ősszel sem fogja teljesíteni az ukrán kormány kérését, és senkit sem fogunk visszaerőszakolni Ukrajnába.

Brüsszel elvárja, hogy még több pénzt adjunk Ukrajnának

Brüsszel azt várja tőlünk, ilyen kezdeményezést tett, hogy járuljunk hozzá az Európai Unió költségvetésének egyhangúságot igénylő módosításához – mondta el a miniszterelnök beszédében. Hozzátette:

azt kérik, hogy a tagállamok dobjanak össze, fizessenek be mintegy 99 milliárd eurót. Azt kérik – erről az ősszel fogunk majd tárgyalni és vitatkozni –, hogy adjunk még több pénzt Ukrajnának, miközben mi, magyarok ezt a háborút nem is támogatjuk.

Azt kérik, adjunk pénzt az RRF-programok növekvő kamatainak kifizetésére, miközben nem adják oda a nekünk járó pénzt ebből az alapból. Azt is kérik, hogy adjunk pénzt a brüsszeli bürokraták fizetésemelésére is, miközben belevitték Európát egy reménytelen háborúba, és ránk erőltették a világ legsikertelenebb gazdasági szankcióit. Azt kérik, adjunk több pénzt, miközben politikai okokból azt is megtagadják tőlünk, ami nekünk járna.

Tehát a kormányfő kimondta, hogy Brüsszel egy értelmetlen háborút támogat, és elvárja, hogy Európa a saját kárára támogassa Ukrajnát. Nyilvánvaló, hogy a nekünk járó pénzeket már rég odaadták Ukrajnának, és a jövőben is ez a terv.

Mi a nyomásgyakorlás célja?

A kormányfő szerint tehát ősszel Magyarország ellenfelei várhatóan egyszerre lépnek majd fel a követeléseikkel. Leszögezte:

a Soros-birodalom, a brüsszeli bürokraták és az amerikai demokraták csupa olyasmit akarnak tőlünk, amit mi nem tudunk, és nem is akarunk megadni nekik. Az amerikai adminisztráció az ősszel továbbra is azt akarja, hogy mi is szálljunk be a háborúba, szállítsunk fegyvert, adjunk még több pénzt Ukrajnának, de legalábbis járuljunk hozzá, hogy Brüsszel a mi pénzünket odaadhassa nekik.

Mindeközben a helyzet rendkívül drámai Ukrajnában, mert rengeteg a halott, tulajdonképpen a halálba küldik a fiatal férfiakat. Magyarország azonnali tűzszünetet akar, de Zelenszkij és az amerikaiak tovább akarnak háborúzni.