"Robert Fico győzelmével Magyarország egy pragmatikus szövetségest nyerhet, akinek a világnézete az európai sorsdöntő kérdésekben nagyon hasonló a magyar kormányéhoz" – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Mráz Ágozton Sámuel.

A Nézőpont Intézet igazgatója példaként említette, hogy a Fico által vezetett Smer–SD párt Magyarországgal egyetértve elutasítja az ukrajnai háború meghosszabbítását, a további fegyverszállítmányokat, elutasítja az illegális bevándorlással szembeni megengedő liberális álláspontot, illetve nem kér a genderideológiából sem, a családok pártján áll.

Robert Fico pártja a szavazatok 23 százalékával megnyerte a szombaton megrendezett előre hozott választásokat Szlovákiában.

Ezzel maga mögé utasította a liberális Progresszív Szlovákia (PS) tömörülést.

A Soros György által támogatott politikai erők komoly vereséget szenvedtek

− húzta alá a szakértő. Hozzátette ugyanakkor, az ünnepléssel a győztesnek még várni kell, ugyanis a kormányalakítás, a koalíciós tárgyalások még hátravannak. – A liberális, föderalista erők minden lehetséges eszközt be fognak vetni, hogy a választók akarata ellenére ők kerüljenek kormányra – húzta alá Mráz Ágoston Sámuel.

Globalista beavatkozás

A választásokba történő beavatkozásra egyébként a kampány ideje alatt is volt példa. Többek közt a cseh államfő, valamint Mark Rutte korábbi holland miniszterelnök is nyíltan kampányolt a liberális, progresszív pártok valamelyike mellett.

"Ez ma már mindennapos Közép-Európában" – fogalmazott az elemző, utalva a tavaly áprilisi magyarországi választásokra, amikor is az amerikai Action for Democracy bizonyíthatóan és óriási összegekkel is támogatta az ellenzéket az Orbán-kormány megbuktatására.

Szlovákiában, Lengyelországban hasonló tevékenységet végeznek, médiabefolyással, az Európai Unió aktuális intézkedéseivel próbálnak beavatkozni a választásokba. – Fel kell készülnünk, hogy az előttünk álló választások mind ilyenek lesznek – figyelmeztetett a szakértő.

Ez különösen fontos, hiszen Szlovákia után egy másik visegrádi országban, Lengyelországban rendeznek sorsdöntő választásokat, október 15-én.

"Lengyelországban is a föderalista liberálisok és a szuverenista konzervatívok párharcáról van szó"

– mutatott rá Mráz Ágoston Sámuel. Mint mondta, amennyiben a kormánypárt diadalmaskodik, úgy az hatalmas győzelem lenne Közép-Európának, tekintve, hogy a térség vezető államáról van szó.

Ha azonban a Donald Tusk által vezetett ellenzék ér oda az első helyre, úgy megkezdődik a régió felszabdalása, globalista érdekek mentén.

Feléledő szövetség

A szakértő szerint egyébként Robert Fico győzelme megerősítheti Közép-Európát, illetve a visegrádi négyek együttműködését.

A háború kitörését követő hosszú hónapokon keresztül Magyarország egyedül maradt békepárti álláspontjával, amely a partnerség ellaposodásához vezetett.

Az elmúlt időszakban ugyanakkor – többek közt az ukrán gabona importtilalma kapcsán újraéledő együttműködésnek köszönhetően – úgy tűnik, hogy Lengyelország is kezd pragmatikusabban gondolni a háborúra.

Ezt felerősítheti Robert Fico győzelme, hiszen a politikus kampánya során számtalanszor hangsúlyozta: megválasztása esetén leállítják az Ukrajnának nyújtandó fegyverszállítmányokat – akárcsak tette ezt Lengyelország az elmúlt hetekben.

"A visegrádi négyekből már nem Magyarország, hanem Csehország lóg ki" − tette hozzá a szakértő.