„Ahhoz, hogy előrelépést érjünk el az Oroszország elleni 12. szankciós csomagban, fel kell oldanunk a Magyarországnak szánt 13 milliárdos befagyasztott finanszírozás feloldását..." A magyargyűlölő GuyVerhofstadt szerint ez „botrányos... az egyhangúság eredménye a kül- és védelempolitikában, mely tönkreteszi értékalapú közösségünket" – hangoztatta a belga balliberális EP-képviselő.

Verhofstadt arra reagált, hogy az Európai Bizottság arra készül, hogy több milliárd eurónyi, jelenleg a jogállamisággal kapcsolatos aggályok miatt befagyasztott uniós forrást szabadítson fel Magyarország számára, és ezzel Budapest támogatását is megszerezze a blokk költségvetésének növeléséhez és az Ukrajnának nyújtott jelentős pénzügyi támogatáshoz – írta korábban a Financial Times. A cikkből kiderült: 13 milliárd euró EU-s forrást kívánnak feloldani november végéig. Ismert: az Európai Unió 2022 decemberében fagyasztotta be a Magyarországnak járó 2 milliárd eurós kohéziós forrást jogállamisági aggályokra hivatkozva. Hazánk azonban májusban teljesítette a legfőbb brüsszeli követelést, az igazságügy megreformálását.