Szlovákiában múlt szombaton a Robert Fico által vezetett Irány nevű párt nyert a választásokon. Miért fontos a szlovák eredmény, és milyen hatással lehet ez a magyar-szlovák kapcsolatokra?

A háború és a brüsszeli politika miatt egy olyan időszakban élünk, amikor nem mindegy, hogy a globalista és a patrióta kormányok milyen arányban vannak jelen az Európai Unióban. Azzal, hogy most a szlovák választás után esély van egy újabb patrióta kormány megalakulására, azt is jelenti, hogy

az Unión belül a patrióta irány erősödhet, tehát például Magyarország és Lengyelország mellett bizonyos kérdésekben Szlovákia is a patrióta álláspontot erősíti majd.

Ráadásul a háború és béke kérdésében eggyel kevesebb háborúpárti kormány lesz, amely szintén nagyon fontos.

Milyen változásokat hozhat a V4-szövetségben és a régióban Fico politikája, hiszen tudjuk, hogy sok területen hasonlóan gondolkozik, mint Orbán Viktor?

Ha Szlovákiában fordulat jön létre, akkor Csehország kerül kisebbségbe a V4-országokon belül, és kialakul egy V3, mert a csehek elszigetelődnek, ugyanis a globalista háborúpárti kormányukkal szemben a többiek a patrióta álláspontot erősítik.

A három ország erősen összefoghat a migráció, a gender, a gabonakérdésben, és a szuverenitás kérdésében is.

Több elemző szerint kulcsfordulat állhat be az országban az ukránokhoz való viszony területén. Ha leállítják az ukránoknak való fegyverküldést, az milyen hatással lehet a háborúra, és elindíthat-e egyfajta lavinát a tekintetben, hogy több ország is kihátráljon Zelenszkijék mögül?

A szlovák szivárványkoalíció megszavazta tíz évre Malackán az amerikai légibázist, amely így továbbra is ott marad. Ezért fontos, hogy Magyarországon nem Márki-Zay Pétert választották meg az emberek miniszterelnöknek, mert ő kérésre katonákat is küldött volna a háborúba, mindent aláírt volna, de a szlovákok ezzel a légibázissal most nem tudnak mit csinálni, mert van egy élő megállapodás. Tehát ilyen szempontból az, hogy nem küldenek több fegyvert az ukránoknak, nem releváns, hiszen a légibázis továbbra is működni fog.

A szlovák baloldal tehát elintézte, hogy ez legyen a mostani helyzet, és ezen most a Fico-kormány sem fog tudni változtatni.

Ezen kívül fontos szempont, hogy a szlovákok amúgy sem nagyon tudnának már mit küldeni, mert szinte mindenüket odaadták már Ukrajnának: az összes MiG-29-esüket, a légvédelmi rendszerüket.

A fegyverszállítás bejelentett beszüntetésével a szlovákok is a békepárti álláspontot erősítik, ez egy jelentős lépés a fegyverszünet és béketárgyalások irányába, és ezzel a régióban a magyar álláspont is erősödni fog.

Hogyan értékelhető Zelenszkij reakciója, aki már most dühös a szlovák eredmény miatt?

A lengyelek is megharagudtak az ukránokra, mert követelőzőek és hálátlanok, ott tehát van most egy konfliktus. Azzal, hogy a gabonakérdésben Kijev nem enged – tehát nem fogadja el, hogy csak tranzitálni akarjuk az ukrán gabonát, és nem a piaca akarunk lenni – az ukránok maguknak is köszönhetik, hogy sok országban fordul a hangulat, például a követelőzésük miatt. Szlovákiában az is hozzájárult a dömpinggabonával és az erőszakos követelőzéssel, hogy ez az eredmény született.

A hazai baloldal sem bírt magával, és Jávor Benedek például a hivatalos eredményeket sem várta meg, máris elkezdett örülni annak, hogy „Orbán szövetségese elbukott". Hogyan értékelhető a dollárbaloldal hozzáállása?

A Momentum és a Párbeszéd is globalista párt, szavakban néha piros-fehér-zöldek, de egyébként mindkét párt a saját elvtársainak drukkol, és nem a szomszédos országok magyar pártjainak. Sokszor láttuk már azt, hogy a brüsszeli, tehát a globalista érdekeket helyezték előtérbe.

Ha Donald Trump nyeri a 2024-es amerikai választásokat, és így Ukrajna szinte teljes egészében elveszítheti Washington anyagi és katonai támogatását, milyen hatással lehet az a háborúra?

Ha Trump nyer, akkor fontos leszögezni, hogy akkor is csak fokozatos változás várható. Miután a deep state Trumptól függetlenül is működik, és Amerikában is vannak hosszú távra elfogadott programok. A cél, hogy ezekből egy elnökváltás után se lehessen kitáncolni.

B-tervként Brüsszel azért akarja elfogadtatni az Ukrajnának juttatott 70 milliárd eurós háborús hitelt a 2024-2027 időszakra, hogy ha Trump vagy más elnök alatt Amerika fokozatosan kivonul Ukrajnából, akkor az Unió át tudja venni a finanszírozást.