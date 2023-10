Azbej Tristan az afrikai országból jelentkezve közölte, hogy csatlakozott egy humanitárius misszióhoz: a Hungary Helps-Magyarország segít program orvosmissziójához Csádban, amelyben orvosok, egészségügyi szakemberek, humanitárius műveleti menedzserek és agrárszakemberek keresik, miként tudják az ott élő embereket segíteni és hozzájárulni az ország stabilitásához.

Az államtitkár ismertetése szerint

Csád szomszédos országaiban mindennaposak a fegyveres konfliktusok, Szudánban polgárháború folyik, míg Nigerben katonai puccs tette bizonytalanná a helyzetet.

Az emberek saját és családjaik biztonsága érdekében vándorolnak ide, mert ez az utolsó stabil ország a térségben - közölte, hozzátéve, hogy ők Csádban - ahol például a csecsemőhalandósági ráta 22-szerese az európainak - egészségügyi ellátási problémákkal küszködnek. Hangsúlyozta, hogy az ott élők egyharmada azonnali humanitárius segítségre szorul.

A magyar orvosmisszió tagjai nekik nyújtanak segítséget, orvosi ellátást biztosítanak nekik, ugyanakkor arra is figyelnek, hogy a befogadó közösségeket is segítsék - írta közösségi oldalán az államtitkár.

Azbej Tristan a videóban azt is mondta, hogy a humanitárius műveleti menedzserek képzést adnak a helyi hatóságok szakembereinek, akik így több mint egymillió menekültet próbálnak ellátni. A magyar agrárszakemberek pedig azt vizsgálják, hogy egy elsivatagosodó országban, ahol súlyos élelmiszerválság van, a gyermekek csaknem fele alultáplált, hogyan lehet kamatoztatni a magyar agrár- és öntözéstechnológiai szaktudást.

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra:

ha Csádban humanitárius katasztrófahelyzet alakulna ki, az menekültáradatot indíthatna el Európa és egyben Magyarország felé.

Közlése szerint azért érkeztek Csádba, mert a magyar kormány ezt a helyzetet felismerve keresi annak lehetőségét, hogyan járulhat hozzá a stabilitás megteremtéséhez, illetve ahhoz, hogy a humanitárius válsághelyzet ne szélesedjen, ne mélyüljön katasztrófává, és az ország fejlődő pálya felé indulhasson.