Nemrég derült fény arra, hogy Svédországban lassan 5 éve vetítik a kisiskolásoknak - az általános iskolai tananyag részeként - azt a svéd közszolgálati műsorszolgáltató (UR) által készített „oktatóvideót", amely mindenfajta ténybeli megalapozottságot nélkülözve, "antidemokratikusnak" és "tekintélyelvűnek" minősíti hazánkat. A filmben feltűnik többek között az ismert szélsőbaloldali aktivista, Gulyás Márton is, aki - a hazai ellenzéki politikai folyamatokban betöltött szerepét elhallgatva - tényként ismerteti a fiataloknak azon véleményét, miszerint „Magyarországon 2010 óta nem létezővé vált a demokrácia" - írta a tuzfalcsoport.blogstar.hu.

Gulyás emellett Magyarországgal összefüggésben azt is tollba mondja, hogy „az embereknek nincs joga vagy valódi lehetősége, hogy felemeljék a hangjukat, vagy hogy ellenvéleményt fogalmazzanak meg a kormánnyal szemben". Vagyis az ellenzéki megmondóember szerint hazánkban a szólás- és sajtószabadság alapjoga sem érvényesül.

Az efféle hergelés nem előzmény nélküli a svéd sajtó részéről, amely már régóta konzekvensen uszít Magyarországgal szemben.

Elképesztő állítások a svéd köztévétől

Az eset kapcsán Kalle Sandhammar, a svéd közszolgálati műsorszolgáltató vezetője úgy fogalmazott, hogy "mélységes tudatlanság azt hinni, hogy a svéd politikusok ellenőriznék az UR tényszerű tartalmát. Az UR nem foglal állást politikai kérdésekben, hanem tényszerű alapon dolgozik, és hiteles forrásokat használ a világ leírásakor. Demokratikus okokból nagyon fontos, hogy a média ne engedje magát befolyásolni politikai érdekek által. [...] Ilyen befolyásolási kísérletek nem működnek az UR-ben".

Ami a tényszerűséget, a hiteles forrásokat és a politikai érdekek általi befolyásolástól való mentességet illeti, nagy valószínűséggel az előbbi értékek jegyében erősítik meg Gulyás - minden alapot nélkülöző - álláspontját olyan személyek, mint Judith Sargentini, Guy Verhofstadt, valamint Soros György egyetemének, a CEU-nak az egyik oktatója.

A hazánkat lejárató, előítéletes és egyoldalú kisfilm a hiteles tájékoztatás valamennyi princípiumát megsérti, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy az efféle, Magyarországgal szembeni uszítás nem előzmény nélküli a svéd sajtó részéről.

Gyülöletkeltés Magyarország ellen

Elegendő csak Joakim Medin svéd újságírónak, a – közelmúltban már hazánkban is erőszakos bűncselekményeket elkövető – szélsőséges Antifa mozgalom tagjának 2018-ban kiadott „Orbánisztán - Félelem és gyűlölet az illiberális Magyarországon" című könyvére gondolni. De ugyancsak az uszítás mérgező csíráit hordozza magában a magyar családtámogatási akciótervvel összefüggésben a Sydsvenskan „független liberális" portálon korábban megjelent publikáció is - olvasható az oldalon.

A cikket jegyző Sofia Nerbrand, az „Amikor az emberek szitokszóvá válnak" címmel megjelent írásában a magyar miniszterelnöknek a gyermekvállalás ösztönzését érintő szavait a náci Németországig és annak „vér és föld"(Blut und Boden) szlogenjéig vezeti vissza.

Nerbrand – aki szerint a „Nekünk Magyarország az első" jelmondat a nyugati világot mérgező jobboldali populizmus része – megállapítása értelmében a magyar akcióterv a nők elleni erőszakos támadás egyik formája, amellyel „bele akarnak nézni a méhükbe".Mindezek után már csodálkozni sem kell azon, hogy a szerző végső következtetését, amelyben kategorikusan kijelenti, hogy Magyarország már csak részben szabad, a Freedom House nevű Soros-szervezet, valamint az amerikai spekuláns bizalmasának számító Judith Sargentini jelentéseire hivatkozva teszi.

Nácizás

„Késhegy a magyar nők ellen" címmel közölt hasonló hangvételű írást a családtámogatási intézkedésről az Aftonbladet portál is. A lap értelmezésében a magyar program nemcsak hogy veszélyezteti a nők függetlenségét, hanem adott esetben „életveszélyes akadállyá" is válhat, Orbán Viktor szavai pedig - mely szerint, míg Nyugaton a csökkenő születésszámra adott válasz a migráció, addig a magyar kormány a gyermekvállalás ösztönzésében hisz - az 1930-as évek Németországát idézik. A cikk szerzője ezt követően előbb nyíltan antiszemitának nevezi Magyarország vezetőit, majd azzal zárja gondolatait: „A magyar nőknek tett ígéret puha pamutba csomagolva érkezik, de borotvaéles kés van benne". Érdemes megjegyezni, hogy az Aftonbladet az online felületén - a hazánkban is elterjedt baloldali szófordulattal élve - egyértelműen jelzi „függetlenségének" tényét.

Annika Strandhäll svéd miniszter, a Szociáldemokrata Munkáspárt politikusa a portál írását - e „függetlenség" jegyében - átvéve „riasztónak" nevezte a magyarországi állapotokat, és visszatérő elemként nácinak bélyegezte a családközpontú magyar politikát.

Nem csupán a magyar családtámogatási intézkedések az egyetlen téma, amelyben a svéd sajtó hazánk ellen hergelte a közvéleményt. Megemlítendő a „Menekültek: a magyar rendőrök vernek és kínoznak minket" címmel megjelentetett írás, amelyben a sajtó az illegális bevándorlók beszámolói alapján tényként állítja, hogy a magyar rendőrök „kínozzák" a határsértőket. A lap - többek mellett - nevesíti a 18 éves Usman Khant, akinek már rég Ausztriában kellett volna lennie és főtt ételt ennie, ám ezt az embercsempész akció során történő közbelépéssel, a drótkerítés átvágásakor a magyar rendőrök meghiúsították.

Míg a Dagens Nyheter nevű svéd portál hasábjain korábban azzal a címmel láthatott napvilágot egy írás, hogy „Az EU-nak pofon kellene vágnia Orbánt", mert az „nem tiszteli a szabad médiát és a független bíróságokat". Érdekesség, hogy ezt a cikket is a magyar családvédelmi akcióterv kapcsán már említett Sofia Nerbrand jegyezte, aki egy további publikációjában is azon véleményének adott hangot, miszerint emberek milliárdjai élnek brutális elnyomás alatt, és az igazán szabad és gondtalan világ csak Magyarország légterét elhagyva, Dániától érhető el.

Elképesztő hazugságok

A Stockholmban megjelenő Svenska Dagbladet pedig a magyar gyermekvédelmi intézkedésekkel ment szembe, feleslegesnek és a kultúrába történő beavatkozásnak minősítve azokat. A cikket jegyző Cecilia Hanson egyike volt azoknak, akik - a fakenews vonatra felülve - hazánktól több ezer kilométerre temették a magyar jogállamiságot a koronavírus-járvány következtében, a lakosság védelme érdekében bevezetett intézkedések miatt. Hanson ekkor egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy „Orbán Viktor teljes mértékben kihasználja a koronavírusos helyzetet, a sajtószabadság - ami még megmaradt belőle - megsemmisül. És még sok minden mást is".

Ugyanezt, a Magyarország iránti tisztelet látszatát sem mutató, uszító szerepet folytatja a svéd sajtó a jelenlegi helyzetben is, amikor az ország NATO-csatlakozási kérelméről kellene döntenie hazánknak. A magát ugyancsak „függetlenként" determináló Dagens Nyheter (DN) nevű lap Magyarország miniszterelnökét „problémásnak" minősíti. Emellett a DN brüsszeli tudósítója - aki előszeretettel osztja meg David Pressman hazánkat bíráló bejegyzéseit - a magyar kormány Svédország felé tett azon elvárását, miszerint a két ország közötti kapcsolat a partnerségen alapuljon, akként interpretálja, hogy „Magyarország fokozza a retorikát a svéd NATO-tagsággal kapcsolatban".

Ami viszont a legfontosabb, és egyben a legproblematikusabba a két ország viszonyában, hogy a svéd állami televízió (Sveriges Television - SVT) felülete a közelmúltban többször is részleteket közölt a hazánkat alaptalan vádakkal megbélyegző, egyoldalú és elfogult korábbi videóból, folyamatosan felidézve és napirenden tartva az abban elhangzottakat.

Ez a hozzáállás nyilvánvaló célt szolgál, mégpedig Magyarország, illetve az általa képviselt értékek lejáratását a svéd társadalom előtt.

Ráadásul minden jel arra mutat, hogy a hazánkkal szemben uszító állami propaganda eléri a célját, hiszen az indulatoktól túlfűtött svéd polgárok nyomdafestéket nem tűrő kiegészítésekkel idézik a közösségi médiában a sajtó lejárató cikkeit. Néhány „enyhébb" vélemény a teljesség igénye nélkül: Történik mindez azért, mert Magyarország és a magyar emberek a balliberális mainstreamtől eltérő, polgári-konzervatív értékek mentén kívánják élni az életüket, valamint kölcsönös tiszteletet várnak el egy olyan országtól, amely a későbbiekben a szövetségesük szeretne lenni - zárul a bejegyzés.

Migránsháborúk dúlják fel Svédországot

Mint arról korábban beszámoltunk, beteljesedett Svédországban az a forgatókönyv, amelyre sokan figyelmeztettek már évekkel ezelőtt: a bevándorlók integrációjának kudarca mára migránsbandák közötti erőszakba, a bűnözés robbanásába torkollott, és mára már a békés svéd állampolgárok élete is veszélyben forog: az elmúlt hetekben legkevesebb 11 súlyos erőszakos, fegyveres bűncselekmény történt, közülük számos halállal végződött, 13-15 év közötti gyerekeket is lelőttek. A svéd rendőrfőnök kétségbeesett sajtótájékoztatót tartott. Jellemző, hogy a bandavezérek közül többet nem is a svéd, hanem a török rendőrség tartóztatott le. Ulf Kristersson svéd miniszterelnök szeptember végén bejelentette, a svéd hadsereg hamarosan segíteni fogja a rendőrség munkáját a skandináv országot sújtó példátlan migránsbűnözési hullám felszámolásában. Mint többször elmondtuk: a NATO-felvételért harcoló Svédországban egy videóban – többek között a Soros-pénzen tartott Gulyás Márton szónoklatával – szidta a magyar közállapotokat...