Úgy tűnik, Zelenszkij hisztijei, dilettáns döntései és a szövetségesei sértegetése miatt Ukrajna búcsút mondhat az uniós tagságnak. Az EU országaiban egyre nagyobb a felháborodás az ukránok viselkedése miatt, így a lengyelek után az eddig Ukrajna fő szövetségeseinek számító többi ország vezetői is kénytelenek óvatosan távolodni az ukrán elnöktől. A mérhetetlen korrupcióban és gazdasági csődben lévő ország felvételét már a franciák és a hollandok is elutasították. Ehhez az is hozzájárult, hogy kiderült, Ukrajna 186 milliárd eurót kapna, ha csatlakozna az EU-hoz, ami egy elképesztő méretű összeg lenne. Minden eddigi uniós tag nettó befizető lenne, ráadásul a földalapú támogatások miatt ez a halálos ítéletet jelentené a magyar és a közép-európai mezőgazdaság számára. Ez, persze, a nyugati országokat eddig sem érdekelte, az viszont már igen, hogy a francia gazdák is csődbe mennének és a teljes uniós piacot ellepné a rossz minőségű ukrán gabona.