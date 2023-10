Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre. Óriási a baj, és egyre több a kérdőjel. Közben eddig legkevesebb 100 izraeli halálos és ezer sebesült áldozata van az izraeli mentőszolgálat és a kórházak szombat délutáni közlése szerint. Késő délután megkezdődött az izraeli válasz: az izraeli hadsereg rakétákkal támadja a Gázai övezetben a terroristák állásait, és a hadsereg közleménye szerint többszáz terroristát megöltek Izrael területén. Mi a Hamász? Miért támadta meg Izraelt, és mi jön most? Szakértőt kérdeztünk, és összegyűjtöttük a legfontosabb részleteket!

A palesztin-izraeli konfliktus rég követelt egyszerre annyi izraeli áldozatot, mint a Hamász szombat reggeli támadása. Több ezer rakétát lőttek ki a zsidó államra, a szervezet harcosai behatoltak izraeli területekre, ahol több civilt megöltek. A támadás mindenkit váratlanul ért.

A támadásnak - szombat délután hat órakor - már legalább 100 áldozata és 1000 sebesültje van, de ezek a számok még biztos, hogy emelkedni fognak.

Eközben a másik oldalon a palesztin média 160 halottról és több mint 1000 sebesültről számolt be a Gázai övezet kórházaiban szombat reggel óta. Az Egyesült Államok - amelynek demokrata vezetése az elmúlt években többször cserben hagyta Izraelt - azt ígéri, hogy biztosít mindent Izraelnek a védekezéshez, Oroszország pedig azonnali tűzszünetre szólított fel.

Mi történt szombat hajnalban Izraelben?

Rakéták tömegét lőtték Izrael déli és középső részére a Gázai övezetből szombat reggel, fegyveres terroristák tucatjai hatoltak be izraeli településekre – jelentette a helyi média szombat reggel. Az izraeli hadsereg helyi egységei, kommandósok és helyi biztonságiak tűzharcokat folytatnak a behatolt gázai merénylőkkel, akik a helyi lakosok otthonait próbálják támadni és elfoglalni, több épületet sikerült birtokba venniük, ott véres csaták folynak az izraeli biztonságiakkal. Mohammed Deif, a Gázai övezetet irányító iszlamista Hamász terrorszervezet katonai szárnyának vezetője azt közölte, hogy

mintegy ötezer rakétát indítottak szombat reggel Izrael felé.

Rakétatalálat érte a Gázai övezettel északon szomszédos városokat, Askelont és Javnét, valamint az ország középső részén Rison Lecionban és Ramléban is becsapódott lövedék, Jeruzsálemből légvédelmi riasztást jelentettek.

Túszokat tartanak fogva a terroristák

Az izraeli N12 hírcsatorna beszámolója alapján jelenleg mintegy 50 izraeli túszt tartanak fogva a Hamász fegyveresei. A jelentés alapján a túszokat a Be'eri kibuc étkezőjében tartják fogva. A kibuc Izrael déli részén, a Negev-sivatag északnyugati részén található, a Gázai övezet keleti határának közelében.

Az egyik helyi lakos a hírcsatornának arról számolt be, hogy a kibucban lévő otthonában egy biztonságos szobában van, és "sok lövést" hall a közelben. Eközben egy másik déli lakos azt mondja, hogy felesége és lányai eltűntek, és hogy a felesége telefonját – amelyet nem vesz fel – a Gázai övezet déli részén lévő Khan Younisba követte nyomon. Azt mondja, attól tart, hogy a családját elrabolták Gázába. Ezeket a jelentéseket Izrael hivatalosan nem erősítette meg. A hírcsatorna azonban arról számolt be, hogy a Hamász férfiakat és nőket, fiatalokat és időseket, civileket és katonákat rabolt el a Gázai övezetbe.

A gázai övezet és az uralmin lévő terroristák, a Hamász

A Gázai övezet a világ egyik legsűrűbben lakott területe, Izrael és Egyiptom között helyezkedik el. A területet nem az Izrael és más országok által leginkább tárgyalópartnernek tekintett Palesztin Hatóság ellenőrzi, hanem a Hamász palesztin terrorszervezet.

A Hamász a Muszlim Testvériség nevű terrorszervezet palesztin ágából vált ki az 1980-as évek végén. A Hamász célja, hogy iszlám államot hozzon létre Izrael területén.

A Gázai övezetből 2005-ben kivonult az izraeli hadsereg illetve felszámolták a területen a zsidó telepeket is. Ezt követően blokád alá vonták a területet. A Hamász 2006-ban vette át a hatalmat a gázai övezetben a Fatah nevű korrupt szervezettől egy választáson.

Mit lehet tudni a mostani támadásról?

Az Origo az eseményekkel kapcsolatban megkérdezte Nógrádi György biztonságpolitikai szakértőt, aki elmondta, hogy a mostani akció fedőneve arab részről Al-Aksza vihar, és láthatjuk, hogy támadást hajtottak végre a szárazföldről, a levegőből és a tengerről. Az izraeli kormány és vezérkar is összeült, és az első lépések egyikeként lezárták Gáza térségét, és hajózási tilalmat vezettek be. A szakértő rámutatott, hogy 14 települést támadtak meg a palesztin fegyveresek, ezek közül hármat el is foglaltak. Izrael és a Nyugat a Hamászt terrorszervezetként tartja számon. A szakértő szerint egy probléma van, hogy

most úgy támadtak a palesztinok, hogy előtte napokon át nem támadtak, csend volt. Ez újdonság volt az 1973-as, ötven évvel ezelőtti háborúhoz képest, mert akkor napi összecsapások voltak.

| URGENTE: Ráfagas de cohetes en dirección al sur de Israel: pic.twitter.com/IkxJI7EUmT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 7, 2023

Izraelben akkor vallási ünnep volt, nem figyeltek oda, most viszont egyszerre támadtak, jóval előkészítettebb akcióval, és Izrael számára ez így egy taktikai vereséget is jelent. A nagy kérdés most az, hogy mi lesz a háború után? Nógrádi György leszögezte:

egyértelmű, hogy a háborút Izrael megnyeri, de ha nagyon kemény izraeli csapások lesznek, és nagyon kemény izraeli ellenlépések lesznek, akkor a palesztinok jelentős része fel fog lázadni Izrael ellen, és az arab országok számára is megnehezül az együttműködés Izraellel.

Honnan volt ennyi rakétája a Hamásznak?

Nógrádi György az Origónak kifejtette, hogy

rengeteg katonai üzem működik a Gázai térségben, ez a világ legsűrűbben lakott területe.

már a gyerekeket és a nőket a palesztinok elküldték máshová, mert nyilvánvaló volt, hogy lesz egy izraeli ellencsapás.

ma a világpiacon bárki bármennyi fegyvert be tud szerezni.

a Hamász óriási katonai támogatást kapott és kap Irántól.

Nógrádi György szerint most

a Hamász célja az, hogy az eddigi izraeli politikát megtorolják, legalábbis a terrorszervezet megfogalmazása szerint.

Az sem utolsó szempont, hogy évekkel ezelőtt az Al-Aksza mecset körül kialakult helyzetnek ma is van relevanciája. Az Al-Aksza jelenlegi felállásban a fedőneve az akciónak, az Al-Aksza brigádok pedig arra utal, hogy fegyveres összecsapások voltak még évekkel ezelőtt az Al-Aksza mecset környékén, ahol palesztinok haltak meg, így az Al-Aksza név a palesztinok számára szimbóluma az izraeli támadásoknak.

Ötven évvel ezelőtt is megtámadták Izraelt

Nógrádi György arról is beszélt lapunknak, hogy óriási kérdés az, hogy

hol volt és mit csinált a hírszerzés, és hogyan lehetséges az, hogy 50 év után újra megtámadták úgy Izraelt, hogy erre nem volt felkészülve?

A szakértő rávilágított, hogy

pontosan 50 évvel ezelőtt tört ki a jóm-kippuri háború, ahol Izrael tudta, hogy a Szovjetunió által támogatott Egyiptom és Szíria meg fogja támadni, de nem mert mozgósítani, mert az előző mozgósítás annyi pénzbe került, hogy abból indultak ki, hogy megviselné az izraeli költségvetést.

A háborúban akkor győzött Izrael, aminek egyik döntő oka az Ariel Saron tábornok - későbbi izraeli miniszterelnök - által vezetett sikeres ellentámadás volt, amely megroppantotta az egyiptomi és szíriai hadsereget.

Mi lesz ezután Izraellel?

Nógrádi György szerint az egyik nagy kérdés az, hogy ez a háború hogyan fogja befolyásolni Izrael eddigi sikeres béketárgyalásait az arab államokkal, különös tekintettel az elmúlt hetekben, főleg az ENSZ közgyűlésén lefolytatott szaúd-arábiai-izraeli tárgyalásokra milyen hatással lesz.

Jelenleg nagyon jó az egyiptomi-izraeli viszony, de meglátjuk majd, hogy az egyiptomi vezetés változtat-e a politikáján.

Így reagált a nemzetközi közösség

Charles Michel, az EU Tanácsának elnöke azt írta az X platformon (korábban Twitter): az Izrael és az izraeli lakosság elleni "válogatás nélküli támadások" ártatlan polgárokat sújtanak terrorral és erőszakkal. Az EU szolidáris az izraeli néppel ebben a szörnyű pillanatban – tette hozzá.

Karl Nehammer osztrák szövetségi kancellár szintén az X-en azt írta: "Határozottan elítélem a Hamász ma reggel óta Izrael és ártatlan civilek elleni terrortámadását. Izraelnek joga van megvédeni magát az ilyen alattomos és tömeges támadásokkal szemben. Védtelen civilekre rakétákat lőni brutális terror, és soha nem eszköz a politikai problémák megoldására. Izrael biztonsága Ausztria számára nem tárgyalási alap."

Annalena Baerbock német külügyminiszter (aki a palesztinokkal rendkívül engedékeny német Zöldek vezetője) most szintén elítélte a Gázából Izrael ellen intézett támadásokat. "Az ártatlan emberek elleni erőszaknak, a rakétatámadásoknak azonnal véget kell vetni. Teljes mértékben szolidárisak vagyunk Izraellel, amelynek a nemzetközi jog szerint joga van megvédeni magát a terrorral szemben" – írta az X-en.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke "a terrorizmus legmegvetendőbb formájáról" beszélt.

Olaszország is támogatja Izrael önvédelemhez való jogát. A római kormány szintén a leghatározottabban elítéli a "terrort és az ártatlan civilek elleni folyamatos erőszakot" – áll Giorgia Meloni olasz miniszterelnök hivatalos rezidenciájának szombaton kiadott közleményében. "A terror soha nem fog győzedelmeskedni" – írták.

James Cleverly brit külügyminiszter szintén az X-en közölte: "az Egyesült Királyság egyértelműen elítéli a Hamász által izraeli civilek ellen elkövetett szörnyű támadásokat. Az Egyesült Királyság mindig támogatni fogja Izrael jogát, hogy megvédje magát".

José Manuel Albares spanyol külügyminiszter pedig azt írta a X-en: "határozottan elítéljük a Gázából Izrael ellen elkövetett nagyon súlyos terrortámadásokat. Elborzaszt bennünket ez a válogatás nélküli erőszak. Minden szolidaritásunk az áldozatoké."

Az ukrán külügyminisztérium szintén az X-en közölte: "Ukrajna határozottan elítéli az Izrael elleni folyamatos terrortámadásokat, beleértve a Jeruzsálemben és Tel-Avivban civilek ellen elkövetett rakétatámadásokat". Ukrajna támogatja Izraelt abban a jogában, hogy megvédje magát és népét.

Oroszország mindkét féllel és az arab országokkal is kapcsolatban áll az Izrael és a palesztinok közötti konfliktus eszkalálódása miatt. "Magától értetődik, hogy mindig önmérsékletre szólítunk fel" – idézi az Interfax hírügynökség Mihail Bogdanov külügyminiszter-helyettest.

