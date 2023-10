A palesztin Hamász szombaton terrortámadást indított Izrael ellen. Ennek során több ezer rakétát lőttek ki Izraelre, majd pedig a terroristák betörtek az ország déli részébe, ahol több száz embert mészároltak le. Heves harcok alakultak ki az izraeli fegyveres erők és a palesztinok között. A behatoló fegyveres terroristák több mint 130 izraeli katonát és civilt túszul ejtettek, akiknek a hollétéről nem lehet tudni semmit sem. Válaszul a támadásra az izraeli védelmi erők célzottan elkezdték likvidálni a terrorista csapatokat, továbbá vadászgépekkel és egyéb precíziós eszközökkel bombázni a Gázai övezetet. A hatóságok az egész országra kiterjedő rendkívüli állapotot vezettek be.

Véres harcok szerte Izraelben

A halálos áldozatok száma több mint 1000 főre tehető, több ezer civil és katona megsérült a heves harcokban. Az izraeli védelmi erőknek vasárnap sikerült likvidálniuk Ayman Younesszt, a Hamász terrorszervezet egyik vezetőjét. A sajtó beszámolója szerint a véres harcok Dél-Izrael több részén is tartanak. Az izraeli védelmi erők szerint a szombat éjjel folyamán visszavették az ellenőrzést a déli területek többsége felett, de hozzátették, hogy az összecsapások folytatódtak a szintén a gázai határhoz közeli Be'eriben, Szderótban és négy másik, általa nem részletezett déli helyszínen. Magen városába is palesztin harcosok hatoltak be.

A komoly tűzharcokban az izraeli hadsereg tankokat vet be a terroristák ellen. Az izraeli hadsereg közlése szerint Nahal Oz, Erez, Nir Am, Mafalsim, Kfar Gaza, Gavim, Or Hanar, Ivym, Nativ Hathara, Yad Mordechai, Karmia, Zikim, Kerem Shalom, Kissufim, Holit, Sofa, Nirim, Nir Oz, Ein HaSlosha, Nir Yitzhak, Bari, Magen, Reim, Saad és Alumim településeket ürítik ki, amelyek a gázai kerítéssel határos települések.

A helyzet operatív értékelésének eredményeként a lakosokat arra kérték, hogy ürítsék ki otthonaikat" - közölte a hadsereg az X-en, hozzátéve, hogy a további evakuálásra a helyzet és a körülmények értékelése során kerülhet sor.

Az izraeli hadsereg azt közölte, hogy a kerítés közelében lévő településeken élő összes lakost 24 órán belül kiürítik.

Izraeli médiajelentések szerint a hadsereg több tucat tankot mozgósított Dél-Izraelbe. Az izraeli hadsereg vadászgépei csapást mértek a fegyveres csoportok három parancsnoki központjára a Gázai övezetben. A hadsereg az X-en közölte, hogy a központok a Hamász és az Iszlám Dzsihád csoportokhoz tartoztak.

Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök figyelmeztette a Gázai övezet lakóit, hogy "azonnal távozzanak", mielőtt az izraeli erők "lakatlan szigetté" változtatják az enklávét. Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala közleményében tájékoztatott, hogy az izraeli biztonsági kabinet hivatalosan is hadiállapotot hirdetett, ami lehetővé teszi a kormány számára, hogy szélesebb lehetőségekkel felvegye a harcot a terroristákkal. Izrael Nemzetbiztonsági Tanácsa felszólította az állampolgárait, hogy tartózkodjanak a közel-keleti országok meglátogatásától, és arra kérte a már ott tartózkodókat, hogy azonnal távozzanak.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy Izrael követelni fogja, hogy az ENSZ biztonsági Tanácsa ítélje el a Hamászt a támadások miatt. Gilad Erdan, Izrael állandó ENSZ-képviselője azt mondja, követelni fogja, hogy a tanács "határozottan álljon ki Izrael önvédelemhez való joga mellett, hogy biztosítsa polgáraink biztonságát".

A Hamász terrorszervezet mindenkit harcba hív Izrael ellen

Az al-Kasszam Brigádok szóvivője, Abu Obeida közleményt adott ki, amelyben felszólítja az embereket, hogy "csatlakozzanak ehhez a harchoz". A szakértők véleménye szerint a Hamász azt akarta üzenni a támadással ,hogy az Izraellel kapcsolatokat normalizáló arab államoknak és Izraelnek sem hoz biztonságok a kooperáció.

Mi is az a Hamász? A Hamász fegyveres csoport ellenőrzi a Gázai övezetet, egy körülbelül 365 négyzetkilométeres területet, ahol több mint kétmillió ember él, és amelyet Izrael blokád alá vett. A csoport 2007 óta van hatalmon az ostromlott enklávéban, miután rövid ideig háborút vívott a Mahmúd Abbász elnökhöz, a Palesztin Hatóság és a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) vezetőjéhez hű Fatah-erőkkel. A Hamász mozgalom a Muzulmán Testvériség egyiptomi szárnyaként indult, és katonai szárnyat, az Izz al-Din al-Kasszam Brigádokat hozta létre, hogy fegyveres harcot folytasson Izrael ellen a történelmi Palesztina felszabadítása érdekében.

A Hamász támadásainak izraeli halálos áldozatainak száma legalább 700-ra emelkedett, és több mint 2000-en megsebesültek - derül ki az izraeli média legfrissebb jelentéseiből.

Az Irán által támogatott Hezbollah is bekapcsolódott a harcokba

"A történelmünk, a fegyvereink és a rakétáink veletek vannak. Minden, amink van, veletek van" - mondta a Hezbollah vezető tisztségviselője, Hásem Szafieddine egy rendezvényen a Hezbollah fellegvárában, a Bejrút külvárosában lévő Dahiehben.

Vasárnap reggel a Hezbollah támogatásáról biztosította a palesztinokat, majd pedig tüzérséggel lőni kezdték Izraelt, azonban itt nem alakultak ki véres harcok. Az IRNA iráni hírügynökség arról számolt be, hogy

Ebrahim Raisi iráni elnök a Hamász és az Iszlám Dzsihád vezetőivel tárgyalt Az iráni államfő azt mondta, hogy Irán támogatja a palesztin nemzet jogos védelmét.

A Hezbollah A Hezbollah egy fegyveres csoport, amelyet Irán támogat. Izrael, az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Öböl menti Együttműködési Tanács "terrorista szervezetnek" tekinti.

A Hezbollah egy fegyveres csoport, amelyet Irán támogat. Izrael, az Egyesült Államok, az Európai Unió és az Öböl menti Együttműködési Tanács "terrorista szervezetnek" tekinti. 2006-ban a Hezbollah és Izrael 34 napos háborút vívott, amelynek során Libanonban több mint 1400 ember halt meg.

Az Egyesült Államok teljes támogatásáról biztosította Izraelt

Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte, hogy katonailag készek támogatni Izraelt, azonban később ígért információkat a katonai támogatás mikéntjéről

Megvizsgáljuk az izraeliek konkrét további kéréseit - azt hiszem, erről valószínűleg még a mai nap folyamán többet fognak hallani" - mondta Blinken a sajtónak vasárnap.

Elmondta, hogy Joe Biden utasítása az volt, hogy "biztosítsuk, hogy mindent megadunk Izraelnek, amire ebben a pillanatban szüksége van a Hamász támadásaival szemben".

Az amerikai külügyminiszter abbéli meggyőződésének adott hangot miszerint az Izrael és Szaúd-Arábia közötti kapcsolatok esetleges normalizálásának megzavarása minden bizonnyal része lehetett a Hamász támadásának.

Az Egyesült Államok közelebb viszi Izraelhez a hordozó csapásmérő csoportot, amely a Ford hordozót és az azt támogató hajókat foglalja magában - mondta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter.

Austin azt is hozzátetette, hogy az Egyesült Államok lőszereket fog szállítani Izraelnek, és a biztonsági segítségnyújtás is megkezdődik. A Pentagon emellett további vadászgépeket vezényel a régióba.

Az egész világ elítéli a támadásokat

A támadásokat követően sorra érkeznek az elítélő nyilatkozatok. Elmondható, hogy a szélsőséges araboktól eltekintve az egész világ szolidáris a támadás alatt álló Izraellel. Olaf Scholz német kancellár szerint Németország megerősítette a németországi izraeli és zsidó intézmények védelmét. Scholz Berlinben újságíróknak elmondta, hogy Németország szilárdan Izrael mellett áll, és megjegyezte, hogy Izraelnek joga van megvédeni magát a "barbár támadásokkal" szemben.

Orbán Viktor miniszterelnök már szombaton, a terrortámadások után azonnal elítélte az Izrael elleni terrortámadást.

Ferenc pápa "békére szólított fel Izraelben és Palesztinában", mondván, hogy "a terrorizmus és a háború nem vezet megoldáshoz". A pápa a harcok befejezésére szólított fel.

"A háború vereséget jelent. Minden háború vereség. Imádkozzunk a békéért Izraelben és Palesztinában" - mondta a vatikáni Szent Péter téren.

Erdogan elnök szerint Törökország eltökélt abban, hogy fokozza diplomáciai erőfeszítéseit a nyugalom elérése érdekében. Erdogan Isztambulban elmondta, hogy a kétállami megoldás az egyetlen út a regionális béke eléréséhez, és most már szükség van egy független palesztin állam létrehozására, amelynek fővárosa Jeruzsálem lenne.

Magyar áldozatokról és sebesültekről nem érkezett jelentés

A magyar hatóságok nem tudnak magyar áldozatról, sérültről Izraelben, ugyanakkor arra kérnek mindenkit, hogy egyelőre ne utazzanak a közel-keleti országba - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán vasárnap.

Hétfő hajnalban Szijjártó Péter közösségi oldalán számolt be arról, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium közös mentőakciója keretében a Magyar Légierő két repülőgépe 215 emberrel a fedélzetén biztonságban haza érkezett.

"Köszönjük Izrael, Ciprus, Görögország, Törökország, Bulgária és Románia hatóságainak az együttműködést a repüléshez szükséges engedélyek gyors kiadásában" - írta még vasárnap a külgazdasági és külügyminiszter.