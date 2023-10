Ez a mostani, Izrael elleni összehangolt támadás Irán nélkül nem valósulhatott volna meg, hiszen egyrészt felderítési adatok, másrészt a biztosított haditechnika – páncéltörők, drónok – sem állhatott a Hamász rendelkezésére – mondta el Resperger István ezredes az Origónak adott interjúban. A Szent István Biztonságkutató Központ vezetője többek között arról is beszélt, hogy mi lesz, ha Izrael mélyen benyomul a Gázai övezetbe, hiszen ott a világ egyik legsűrűbben lakott térsége van, 3800 ember lakik egy négyzetkilométeren, és közel 3 millió ember van, így ott nagyon nehéz helyzet alakulhat ki. A szakértő arról is beszélt, meddig húzódhat a konfliktus.

A Közel-Keleten egyre jobban fokozódik a regionális feszültség. Miközben a világ nagy része mélységesen elítéli az Izrael elleni terrortámadást, addig Irán úgy nyilatkozott, hogy a palesztinoknak joga van az önvédelemhez, és szerintük Izrael veszélyt jelent a régió biztonságára. Hogyan értékelhetjük Irán szerepét ebben a konfliktusban?

Irán geopolitikai helyzete, mivel egy siíta országról beszélünk, teljesen elér Izraelig, ugyanis egyrészt Irak határolja délen, illetve Libanonban a Hezbollah támogatásával próbálja gyengíteni Izraelt. Azonban fegyverzetben, rakétatechnikában, drónokban és módszerekben, valamint kiképzésben is segíti a Gázai övezetben székelő Hamászt is, és egyéb terrorszervezeteket.

Ez a mostani, Izrael elleni összehangolt támadás Irán nélkül nem valósulhatott volna meg, hiszen egyrészt felderítési adatok, másrészt a biztosított haditechnika – páncéltörők, drónok – sem állhatott a Hamász rendelkezésére.

Mit lehet tudni a több ezer kilőtt rakétáról?

Mind páncéltörő, mind légvédelmi eszközök tekintetében sokat fejlődtek, tehát a kettős kumulatív hatású páncéltörő rakétáik, RPG-7-es és annak újabb változatai vannak náluk. A Cassam az úgynevezett BM-21 sorozatvető rakétája, amit ott Kassam rakétának hívnak, annak modernebb változatai már 50 kilométerig elmennek, tehát szinte elérik Tel-Aviv külvárosait is, illetve 50 kilométeres mélységig képesek hatolni. A végrehajtott műveletük egyértelműen egy aszimmetrikus művelet volt, hiszen izraeli források szerint 2500-at, a Hamász szerint 7000 rakétát lőttek ki Izraelre, majd szárazföldön is benyomultak legalább öt helyen izraeli területre, és 20–30 kilométeres mélységig jutottak. Nem véletlen, hogy az izraeliek több települést is evakuáltak, hogy megóvják a civil lakosságot.

Ami még fontos, hogy felhasználtak olyan eszközöket is, amelyekre nem számítottak Izraelben:

sárkányrepülőre hasonlító eszközökkel jutottak át az izraeli határon, és mélységben katonai bázist támadtak, ahol szintén harckocsikat, páncélozott szállító harcjárműveket foglaltak el.

Az aszimmetrikus akció mellett kétségbeejtő az a brutális terrorakció, amelyben védtelen civileket lőttek agyon, mészároltak le, akár autópályák mentén fiatalok által kedvelt mulatóhelyeken is.

A behatoló fegyveres terroristák több mint 130 izraeli katonát és civilt túszul ejtettek, akiknek a hollétéről nem lehet tudni semmit sem. Mit lehet tudni a terroristák módszeréről, és céljairól? Miért csinálják ezt?

A módszerük tekintetében az aszimmetria azt jelenti, hogy olyan módot választ a Hamász, amellyel ki tudja véreztetni, és ki tudja fárasztani az izraeli haderőt, de ez még sosem sikerült nekik. Izrael most is mozgósított, kitelepítette a lakosságot, precíziós csapásokat vetett be, és egy amerikai repülőgép-hordozó is a térségbe tart, tehát ők is segíteni fognak a precíziós csapásokkal.

Ha Izrael mélyen benyomul a Gázai övezetbe, ott a világ egyik legsűrűbben lakott térsége van, 3800 ember lakik egy négyzetkilométeren, és közel 3 millió ember van, így nagyon drámai helyzet alakulhat ki.

Módszer tekintetében sajnos az iszlám vallástudósok is hozzájárulnak ahhoz, hogy ezek a terroristák ilyen módszereket alkalmaznak, hiszen azt mondják, hogy ha Izrael szerintük erőszakot alkalmazhat, akkor nekik is joguk van akár öngyilkos merényletre, akár terrorista támadásra. Sokszor elfelejtik a terrorszervezetek, hogy a vallástudósok azt is mondták, hogy egy terrorakció vagy aszimmetrikus akció nem irányulhat civilek, védtelenek ellen.

Az elmúlt két nap támadásai és véres tűzharcok során több mint kétezer ember meghalt, megsebesült vagy túszul ejtették. A világ nagy része mélységesen elítéli az Izrael elleni terrortámadást és a fegyveres konfliktust. Mit tehet például az ENSZ, vagy egyéb más nemzetközi szervezetek a jelenlegi helyzetben?

Jelen pillanatban a nemzetközi szervezetek „béna kacsák" sajnos, mert messze vannak a térségtől, amiben majd segítséget tudnak nyújtani, ha tovább eszkalálódik a helyzet, az a menekültek kezelése, a humanitárius segítségnyújtás, hiszen elvágták a Gázai övezet áramellátását, vízellátását, precíziós csapások, bombázások vannak, ott azért helyre kell majd állítani az életet.

Antony Blinken amerikai külügyminiszter közölte, hogy katonailag készek támogatni Izraelt, azonban később ígért információkat a katonai támogatás mikéntjéről. Mi itt az Egyesült Államok szerepe, és mit lehet tudni az ország Izraellel való kapcsolatáról?

Ez egy hosszú történet, akárcsak ha Netanjahu helyzetét nézzük: ő egységesíteni tudja a nemzetet, hiszen támadás érte.

Amerika egyértelműen támogatja őket, a legmodernebb technológiája megvan Izraelnek, viszont éppen ez az akció mutatta meg, hogy egy ilyen aszimmetrikus akcióra nagyon nehéz felkészülni.

Itt ugyanis egyértelműen hírszerzési csődről lehet szó, hiszen ha csak a rakéták számát nézzük, azokat legalább ötszáz helyről indíthatták, azt fel kellett volna derítenie egy olyan országnak, amely műholdakkal, beépített emberekkel, hírszerző szolgálattal, ráadásul a világ egyik legjobbjával, a Moszaddal rendelkezik.

Visszatérve a Hezbollahra: miért lehet aggasztó, hogy támogatják a palesztinokat?

Vannak videófelvételek arról, hogy motoros alegységeik átmentek izraeli területre, de itt nagyon jelentős katonai erőt és rengeteg tüzérségi eszközt mozgósított Izrael, és tüzérségi csapásokat mért Libanonra. A Libanonban lévő Hezbollah siíta alapú terrorszervezet, ezeket egyértelműen

Irán támogatja, iráni kiképzéssel, módszerekkel, tehát ők még veszélyesebbek is lehetnének, ha nagyobb arányban vennének részt ebben a műveletben. De valószínű, hogy ezek a tüzérségi, precíziós csapások ezt meg fogják állítani.

Meddig fajulhat ez a konfliktus, mikor lehet vége, és ki - fogalmazzunk így - nyerhet?

Azt gondolom, hogy az izraeli szárazföldi erők elsődleges célja, hogy az izraeli területre betört erőket megsemmisítsék, megszállják a határt a Gázai övezet mellett, mind a tengeri, mind az egyiptomi rész felé teljesen el fogják szigetelni, ezután tudják majd visszatelepíteni a lakosságot.

Az már egy másik döntés lesz, és eszkalálhatja a helyzetet, hogy ha mindenképpen bemennek a Gázai övezet területére – erre már egyszer, a 2008–2009-es Öntött ólom hadművelet volt példa –, az azért veszteségekkel járhat, hiszen robbantások, alagútrendszer és a már említett aszimmetrikus módszer sem fogja segíteni az izraelieket, hiszen civilek között kellene megtalálniuk a terroristákat.

Nagy háborút nem jósolnék, hiszen Izraelnek megfelelő mértékű hadserege van a libanoni irány és a gázai, valamint a West Bank-i övezet szeparálására.