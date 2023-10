Bebizonyosodott az, amire évek óta figyelmeztettek. A csúfos afganisztáni kivonulás után a hátrahagyott több milliárd dollár értékű amerikai fegyverekből és katonai eszközökből bőségesen jutott a palesztin terroristáknak is. Mindezek mellett Ukrajnában használt nyugati fegyverek és technológia is kerülhetett a palesztinokhoz és a terroristákhoz a feketepiacon keresztül.

A szombaton kirobbant izraeli-palesztin háború miatt ismét előtérbe került az a tény, miszerint Joe Biden és a kormánya gyakorlatilag világszerte felfegyverzi a különböző terroristákat. Ennek a veszélyére rengetegen figyelmeztették az adminisztrációt, azonban a hozzá nem értő baloldal nem vette figyelembe az aggodalmakat, miután Joe Biden 2021-ben kivonult Afganisztánból, majd pedig több milliárd dollárnyi fegyver és katonai eszköz került a szélsőséges tálibok kezére. A szakértők akkor figyelmeztettek, hogy a felszerelés terrorista kezekbe kerülhet.

Júniusban a Newsweeknek névtelenül nyilatkozó izraeli parancsnok azt mondta, hogy néhány amerikai, Afganisztánban lefoglalt kézi lőfegyvert már megfigyeltek a Gázai övezetben működő palesztin csoportok kezében.

A Newsweek által megkérdezett izraeli parancsnok azt is elmondta, hogy „nagyon aggódik", hogy az Egyesült Államok és a Nyugat által Ukrajnának szállított fegyverek a Hamász kezébe is kerülhetnek.

A parancsnok azt is elmondta, hogy a különböző háborúkban tevékenykedő félkatonai szervezetek árgus szemekkel figyelik azt, hogy hogyan lehetne hozzájutni a nyugati technológiához. A parancsnok azt is megosztotta, hogy az orosz-ukrán háborúban használt nyugati fegyverek a Fekete-tengeren keresztül érkeznek a Földközi-tenger vidékére. Mint mondta, számos fegyver kerülhetett Irán kezébe is, aki vagy továbbadja, vagy lemásolja a technológiát, és azt adja tovább a szélsőséges iszlamistáknak – írja a Breitbart.

Fegyvereket küldünk, hogy segítsünk Ukrajnának megvédeni magát egy aktív konfliktusban, és reálisan el kell ismernünk, hogy fennáll a veszélye, hogy ezeket a fegyvereket elfoghatják, ha a terület gazdát cserél, ahogy ez minden háborúban megtörténhet"

– mondta a felvetésre reagálva az amerikai külügyminisztérium szóvivője.