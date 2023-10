A Hamász Izrael ellen elkövetett példátlan terrortámadása világszerte megmutatta a migránsok igazi arcát. Miközben a muszlim terroristák nőket erőszakoltak meg, csecsemőket fejeztek le, civileket raboltak el és lőttek agyon, addig a Nyugat-Európában, Amerikában és Ausztráliában élő migránsok az utcán ünnepelték az emberiségellenes bűntetteket. Mindez egy nagyon félelmetes, de egyre közelebbi jövő képét festi, ahol a migránsországokban mindennapossá válik a keresztény és zsidó lakosság elleni erőszak, ahol a muszlim kultúrát erőltetik rá az emberekre és ahol mindenki más már csak másodrendű állampolgár. Bemutatjuk, hogy a Hamász milyen brutális, embertelen bűntetteket követett el Izraelben, hogyan ünnepelték ezt világszerte a migránsok, illetve azt is, hogy nemcsak Izraelben, hanem Európában is ugyanezt teszik a muszlim migránsok. Ők ostromolják délen a magyar határt is.

Barátaik holtteste mellett erőszakolták meg a fiatal lányokat és csecsemők fejét vágták le

A Hamász terroristái szombaton indítottak meglepetésszerű támadást Izrael ellen, amely során kétezernél is több rakétát lőttek ki a zsidó államra, fegyvereseik pedig a Gázai övezetből özönlöttek be az országba és rendeztek mészárlást. A határt átlépve válogatás nélküli gyilkolásba kezdtek, lemészárolták a nőket, gyermekeket és férfiakat, sokakat túszul ejtettek, de félő, hogy a túszok közül sem fognak sokan élve előkerülni, arról nem is beszélve, hogy a terroristák milyen szörnyűségeket tehetnek a foglyaikkal.

Arról, hogy mennyire embertelen és brutális az arab terroristák tevékenysége, az Origo is beszámolt. Az izraeli katonák egy kibucba behatolva negyven csecsemő lefejezett holttestét találták meg. A helyszínről jelentkező újságíró elcsukló hangon számolt be a történtekről.

A Beri kibucban szintén mészárlást rendeztek a Hamász terroristái. A Gázai határövezet vidékén az izraeli mentőszolgálat több száz holttestet talált. Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy az arab fegyveresek házról házra jártak, válogatás nélkül gyilkolták le az embereket, többeket pedig elhurcoltak magukkal.

A Hamász a meglepetésszerű támadás elején egy zenei fesztiválra is lecsapott, ahol gépfegyverrel lőtték agyon a menekülő fiatalokat, voltak olyanok, akiket az autóban vagy a mosdóban mészároltak le. A fesztiválon háromezer fiatal vett részt, az egyik helyszínen lévő orvos arról beszélt, hogy legalább kétszáz holttestet látott. Később ezt megerősítették, a halottak száma elérhette a fesztivál helyszínén a 260-at.

Nature Party, The outdoor trance music festival was held in honor of the Sukkot festival. Produced by NOVA productions, it began at 11 p.m. and continued all night, attended by thousands of Israelis aged 20-40 from all over the country, according to Reuven. Here's a video of the… pic.twitter.com/502lVIuCcV — Real Life Footage (@RealLifeFootage) October 8, 2023

A fesztivál egyik túlélője arról számolt be, hogy látta, ahogy a terroristák több fiatal lányt megerőszakolnak a barátaik holtteste mellett. Beszámolók szerint a fesztiválon sok nőt megerőszakoltak, akiket a Hamász terroristái ezt követően kegyetlenül kivégeztek. Egyes nőket a haláluk előtt megcsonkítottak.

Az időseket hasonló brutalitások érték. Ahogy megírtuk, egy Hamász-terrorista az otthonában megölt egy izraeli nagymamát, majd az idős nő Facebook-oldalán fotókat osztott meg áldozata holttestéről. Az unoka úgy értesült nagymamája haláláról, hogy meglátta a borzalmas képet az asszony Facebook-oldalán. A gyilkosságot élőben közvetítették a terroristák.

A fiatal izraeli lányunoka sírva mesélte el a történéseket. A videó ITT tekinthető meg.

A terroristák az interneten is módszeresen vadásztak az áldozataikra. Feltörhettek például legalább egy olyan WhatsApp csoportot, ahol a menekülő izraeli civilek kommunikáltak egymással és megpróbáltak menedéket találni. Így fedezhették fel a terroristák azt a hatfős családot is, akik egy bunkerben bújtak el. A szülőket, a hatéves ikreket és négy éves testvérüket kegyetlenül meggyilkolták.

Világszerte hősként éltetik a migránsok a Hamász csecsemőgyilkos terroristáit

A Hamász által elkövetett emberiség elleni bűnök ellenére Európában vírusként söpört végig az antiszemitizmus. A nyugati migránsországokban lévő súlyos helyzetet jól mutatja, hogy New Yorktól Párizsig tömegek tartottak szimpátiatüntetéseket a csecsemőgyilkos arab terroristák mellett, a hatóságok pedig nem akadályozták meg ezeket. A Hamász mellett és az Izrael ellen tüntetők pontosan ugyanazt gondolják, mint azok a terroristák, akik a fentebb felsorolt rémtetteket végrehajtották, ráadásul másokkal is megpróbálják mindezt elfogadtatni.

A Nyugat-Európába beáramló arab migránsok most mutatták meg igazán, hogy hova húz a szívük. Amennyiben eddig nem volt világos, hogy a Nyugaton párhuzamos társadalmak jöttek létre, akkor az elmúlt napokban erre már elegendő bizonyíték született. Az európai keresztény és zsidó társadalom mélységesen elítéli a Hamász bűntetteit, míg az arab migránsok ünneplik ezeket a tetteket és elvárják, hogy még több zsidó férfit, nőt és gyermeket öljenek meg le a Hamasz mészárosai.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy egyre nagyobb veszélybe kerülnek a nyugati országok zsidó lakosai, hiszen a környezetükben élő migránsok az életükre törhetnek. Egyre több kormány tart attól, hogy nagyban növekedni fog az antiszemita cselekmények száma a közeljövőben, mert a migránsok a Hamász terrortámadását látva felbátorodtak.

A megszólaló migránsok is arra utalnak, hogy erőszakkal fogják elérni a céljaikat. A terrorizmus mellett zajló londoni demonstráció egyik résztvevője - Mosibur Rahman Ullah - azzal magyarázta a Hamász bűntetteit, hogy "a palesztinok diplomáciai eszközei egyszerűen nem működtek, ezért ezeket a lépéseket kellett megtenniük".

Az atrocitások már vasárnap este megkezdődtek, akkor az észak-londoni Golders Green híres zsidó negyedében található "Pita" étterem üvegajtaját egy tűzoltó készülékkel törték be. Az egyik iskola is óvintézkedéseket jelentett be Londonban, mert félnek attól, hogy a migránsok zsidókra fognak támadni. A Jewish Free School zsidó iskola engedélyezte, hogy a tanulók ne viseljék az iskola logójával ellátott egyenruhát, mert emiatt a migránsok támadásának lehetnek kitéve.

Ausztráliában nagyjából 1000 ember palesztinokat támogató demonstrációt tartva végig vonult Sydney belvárosától az operaházig, amelyet az ausztrál kormány az izraeli zászló színeivel világított ki.

Az operánál történtekről egy videófelvételt osztott meg az Ausztrál Zsidó Szövetség, amelyen az látható, hogy egy kis csoport világítópatronokat gyújt meg, és azt kiabálják, hogy "gázosítsátok el a zsidókat!". A felvételt a Sky News is közzétette.

Australian police is investigating after videos emerged of yesterday's gathering in front of the Sydney Opera House where crowds of Hamas supporters were chanting "gas the Jews".



pic.twitter.com/Gap4FgWQ5u — Visegrád 24 (@visegrad24) October 10, 2023

Emellett Párizsban, Amszterdamban, Madridban, Washingtonban és Berlinben is voltak hasonló, a terrorista mészárosokat hősként beállító demonstrációk.

Európában is ugyanúgy gyilkolnak és erőszakolnak a migránsok, ahogyan a Hamász

Aki azt gondolja, hogy a Hamász terrorjától nem kell tartani, mert tőlünk messze történik, az téved. A migránsok nem csak a demonstrációval, hanem cselekedeteikkel is megmutatják, hogy teljes mértékben támogatják a zsidók és a keresztények lemészárlását. Januárban megírtuk, hogy egy marokkói származású migráns először az algecirasi San Isidro templomba hatolt be, ahol megtámadta a papot és súlyosan meg is sebesítette, majd ezután egy másik templomhoz is elment, ahol egy sekrestyést halálra késelt.

A muszlim migráns fiatalok régóta és gyakran terrorizálják az iskoláikat. Berlinben sok fővárosi intézményben a szigorú iszlám törvényeket tekintik elsődlegesnek a tanulók, a szülők is a saját kultúrájuk gyakorlására biztatják a gyerekeiket. A tanárok több helyen is arról számoltak be, hogy az iszlám vallású diákok muszlim migráns hátterű pedagógusokat követelnek, a németeket pedig arra köteleznék, hogy hordjanak fejkendőt, és öltözködjenek úgy, ahogy a muszlimok.

Németországban emellett az egyik autópálya felüljáróján az "integrálódj, fehér asszony" felirat jelent meg. Ez természetesen nemcsak egy zavaros elméjű migráns gondolata, hanem migránsok tömege gondolkozik így és neveli erre a gyerekeit.

Nem tartják tiszteletben, sőt el akarják törölni a keresztény Európát.

2015-ben egész Európát megrázta, hogy december 31-ről 2016. január 1-jére virradó éjszaka Kölnben több száz agresszív migráns férfi rontott rá a tömegben ünneplő nőkre, és követett el ellenük válogatott szexuális és vagyon elleni bűncselekményeket. A nemi erőszak rendkívül elterjedt a muszlim migránsok körében, gyakorlatilag már naponta érkeznek arról hírek, hogy a migránsok európai nőket erőszakolnak meg.

Volt olyan is, hogy a szexuális erőszak áldozata nem nő, hanem férfi volt. Augusztusban arról számoltak be Németországban, hogy egy 20 éves afgán migránst letartóztattak, miután a müncheni Max-Weber-Platz metróállomáson megerőszakolt egy 18 éves lengyel férfit. A támadó a metró peronján szólította le az erősen ittas áldozatát, majd erőszakot követett el rajta, amely mintegy 40 percig tarthatott a biztonsági kamerák felvétele szerint.

Olaszországban egy évvel korábban Piacenza központjában egy 27 éves Új-Guineából származó migráns erőszakolt meg fényes nappal egy nőt. Az esetről egy környéken lakó videót készített az ablakából, miközben hívta a rendőrséget. A felvételen a nő kétségbeesetten próbál segítséget kérni.

Magyarországon is történt már hasonló eset, ami jól mutatja, hogy minden eddiginél nagyobb veszély fenyegeti az országot és mindent meg kell tenni a határaink védelme érdekében, egyúttal megállítani Brüsszel Európát elpusztító ötleteit. Mi is beszámoltunk róla, hogy 2022 szeptemberében az egyik V. kerületi gyorsétteremben, az ott dolgozó 23 éves migráns a mosogatóhelyiségben előbb fogdosni kezdte a 17 éves kolléganőjét, majd meg akarta erőszakolni. A lánynak szerencsére sikerült elmenekülnie.

Sokszor megesik, hogy az erőszakos migránsok minden különösebb indok nélkül kezdenek el ámokfutásba. Tavaly egy 27 éves kelet-afrikai migráns Németországban késsel támadt rá két lányra, akik iskolába tartottak. A 14 éves lány meghalt, 13 éves barátnője azonban el tudott menekülni.

2022 októberében egy másik felkavaró bűntényről is beszámoltunk. Egy 12 éves kislány megcsonkított holttestét találták meg Párizsban a rendőrök. A kislány lábai meg voltak jelölve, az egyiken 0-s, a másikon 1-es felirat szerepelt. Mint később kiderült, a kislányt egy migránsbanda elrabolta, megerőszakolta, majd meggyilkolta.

A migránsok gyakran vallási okokból is gyilkolnak. 2017-ben egy muszlim migráns brutálisan agyonverte szomszédját, egy vallásos zsidó orvosnőt, majd kidobta a harmadik emeleti erkélyről. A gyilkos Kobili Traoré-ról kiderült, hogy ellen már 22-szer nyomoztak, négyszer ült börtönben.

A 27 éves Kobili Traoré 2017. április 3-ról 4-re virradó éjjel tört be orvos szomszédasszonyához, az erkélyen keresztül. A támadásról az egyik szomszéd hangfelvételt készített (segíteni nem mert, mert Traoré már ismert volt előttük kegyetlenségéről, és előtte őket is kínozta). A felvételen hallatszik, hogy a gyilkos többször is azt kiabálja, hogy „Allahu Akbar", majd a Koránból üvöltözik részleteket. Miután brutálisan agyonverte a 65 éves orvosnőt, Sarah Halimit, kidobta a harmadik emeleti erkélyről.

Ezek a migránsok támadnak a déli magyar határon a kerítésre és a rendőrökre is.

A fenti felvételen jól látható, hogy az agresszív csoportok fenyegetően, felfegyverezve nyomulnak előre. Jól szervezett akciókról van szó, ami abból is látható, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérelték meg az átkelést.

Az embercsempészbandák a TikTokra feltöltött videóikon még szinte kérkednek is annak bemutatásával, hogy miként próbálják hazánk területére juttatni az illegális migránsokat.