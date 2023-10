2011. szeptember 26-án az azóta már megszűnt jobbikos N1TV Gyöngyösi Márton egy sajtótájékoztatójáról számolt be. A Jobbik akkori főkülügyese a magyar külügyminisztériumot támadta, és azt követelte, hogy Magyarország ismerje el a független Palesztinát az ENSZ-ben. Az idén már az amerikai nagykövet széderestéjén szereplő Gyöngyösi lecionistázta az Orbán-kormány egyik államtitkárát, és azért kritizálta Németh Zsoltot, mert „a becsődölt béketárgyalások folytatásának fontosságát emlegeti". Ez a mondat összecseng az elmúlt időszak baloldali háborúpárti propagandájával.

A Jobbik mai elnöke 2011-ben egy meglehetősen ízléstelen hasonlattal azt is állította, hogy „Izrael a palesztin népet terrorban tartja a világ legnagyobb szabadtéri gettójában". Gyöngyösi attól tartott, hogy Magyarország „teljes mértékben elszigetelődik a világban az Egyesült Államok és Izrael oldalán".

Nem ez a durva zsidóellenes kirohanás volt ugyanakkor Gyöngyösiék egyetlen szélsőséges akciója. 2012 novemberében az izraeli nagykövetség előtt tüntetett a Jobbik. A Jobbik akkori elnöke, Vona Gábor szerint

Izrael a gázai hadművelettel ismét bebizonyította, hogy egy „rasszista diktatúrát működtet, és létrehozta a történelem legnagyobb koncentrációs táborát: Gázát".

A szóhasználatában éppen Gyöngyösit idéző Vona mellett maga Gyöngyösi Márton is felszólalt, és be is mentek vonuló a tömegbe. A tömeg többször is a „mocskos zsidók", „gyilkos Izrael", „éljen a Hamász", „Gáza, Gáza", „Allah" „szabad Palesztina" kiáltásokat skandálta. Érdemes megfigyelni, hogy a Jobbik tüntetése a jelszavakat tekintve szinte teljesen ugyanúgy nézett ki, mint azok a demonstrációk, amelyeket arab bevándorlók tartanak ezekben a napokban a különböző nyugati nagyvárosokban.

A Jobbik néppártosodásának kezdetei nem változtattak a Jobbik Izrael-ellenes irányvonalán. 2014 júniusában a Mandiner arról írt, hogy Vona Gábor elnök szerint „amíg Palesztina nem lesz független állam, addig Magyarországnak meg kell szakítania diplomáciai kapcsolatait Izraellel". A radikális párt elnöke mindezt „a Közel-Kelet békéjéért" szervezett tüntetésükön fejtette ki, az izraeli nagykövetség előtt azt ígérte, hogy erről még azon a héten határozati javaslatot nyújtanak be a parlamentnek. Hozzátette, hogy a Jobbik a napokban megkeresi az európai nemzeti pártokat, és a palesztinok melletti kiállásra kéri őket. A pártelnök ismételten az izraeli termékek magyarországi bojkottjára szólított fel.

Nem sokkal később, 2014 júliusában Gyöngyösi Márton egy palesztinpárti tüntetésen szólalt fel, palesztin zászlók erdejében, a Hősök terén(!). Egyértelműen az arabokra utalva arról beszélt, hogy minden magyar embernek kötelessége odaállni a szabadságszerető népek mellé.

Nem mellékes körülmény, hogy Gyöngyösi a tüntetésen a napjainkban is Európa-szerte aktív General Union of Palestinian Communities in Europe (GUPCE) jelképei közt szónokolt.

A Jobbik mai elnöke Izraelt ismét „terrorállamnak" és „agresszornak" nevezte, „cionista terrorról", a palesztinok ősi földjéről, „apartheidfalakról" beszélt, Gázát pedig nemes egyszerűséggel „koncentrációs tábornak" nevezte, a zsidókat népirtással vádolva meg.

Gyöngyösi kijelentette: „nincs izraeli–palesztin konfliktus. Palesztin elnyomottak vannak, és egy cionista terrorállam van, amelyik elnyomja a palesztin népet". Október 23. évfordulójához közeledve külön figyelemreméltó, hogy a Jobbik mai elnöke 1956-hoz és a pesti srácokhoz hasonlította a palesztin „szabadságszerető nép küzdelmét".

Érdekesség, hogy Gyöngyösi álláspontjával egy az egyben az európai szélsőbaloldalt idézte. Judith Sargentini, a Magyarországot elítélő jelentés szerzője korábban szintén egyértelmű gesztust tett a Hamász nevű Izrael-ellenes, muszlim terrorszervezet felé. Sargentini ugyanis aláírásával is támogatta a petíciót, amelyben a szervezettel történő párbeszédre hívták a holland kormányt és az EU-t, kivívva ezzel számos holland zsidó szervezet haragját - írja a Magyar Nemzet.