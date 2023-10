Ahogy azt már korábban is megírtuk, az arab terroristák vadállati kegyetlenséggel gyilkoltak mindenkit, még a csecsemőket is. Egy kibucban negyven megölt csecsemőt találtak, közülük sokat lefejeztek. Ez a kibuc Kfar Azza közelében van, most Kfar Azzából közölt videót a Washington Post. A település 2,5 kilométerre van a gázai határtól.

A Hamász terroristái szombaton indítottak kegyetlen támadást Izrael ellen. Válogatás nélküli gyilkolásba kezdtek, lemészárolták a nőket, gyermekeket és férfiakat. Rengeteg nőt megerőszakoltak, majd brutálisan megkínoztak, megcsonkítottak, mielőtt megölték őket. Sokukat elhurcolták Gázába.

Volt olyan gyilkosság, amit élőben közvetítettek a Hamász közösségi hálózatán.