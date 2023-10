A Titan öt milliárdossal a fedélzetén június 18-án kezdte meg a merülését a 3800 méter mélyen lévő Titanic roncsához. Merülés közben azonban probléma lépett fel, és a hatalmas nyomás miatt felrobbant a tengeralattjáró, mind az 5 ember meghalt. Most tengeralattjáró utolsó maradványait is megtalálták az óceán fenekén, valamint találtak emberi maradványokat is.