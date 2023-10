A Hamász terroristái szándékosan megölték civilek százait, továbbá több tucat túszt is ejtettek a Gázai övezetben, köztük fogságba taszítva nőket, gyerekeket, időseket és fogyatékkal élőket. Ezen cselekmények a nemzetközi emberi jogi jog, illetve a humanitárius jog súlyos megsértését jelentik, ezenkívül háborús és emberiesség elleni bűncselekményeknek minősülnek – mondta az Origónak ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász azzal kapcsolatban, hogy mi is most a jogi helyzet Izraelben a háború miatt. A Századvég tanácsadója felhívta a figyelmet arra, hogy a palesztin terroristák nemzeti, illetve vallási alapon gyilkolják tömegével az izraelieket, amivel megvalósítják a népirtás bűntettét. A szakértő felhívta a figyelmet arra is, hogy az új EU-s migrációs paktum, illetve a nemrégiben megszavazott krízisrendelet mind hozzájárulnak hozzá, hogy egyre több radikális csoport induljon meg Európa felé.