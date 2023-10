Példátlan veszélyben van Európa: bármikor újra lecsaphat a muszlim terror. A Hamász arab terrorszervezet október 13-án, péntekre meghirdette a "Harag napját", egész Európában a terroristák melletti szimpátiatüntetéseket szerveznek, és terrortámadásoktól tartanak a hatóságok. Nem véletlenül: a Hamász Izrael ellen elkövetett példátlan terrortámadása világszerte megmutatta a migránsok igazi arcát. Miközben az arab terroristák nőket erőszakoltak meg, csecsemőket fejeztek le, civileket raboltak el és lőttek agyon, addig a Nyugat-Európában, Amerikában és Ausztráliában élő migránsok az utcán ünnepelték az emberiségellenes bűntetteket. Fontos felhívni a figyelmet, hogy pontosan ezek az alakok ostromolják délen a magyar határt is. Rengeteg migránsnak ezek az arab terrorszervezetek segítenek bejutni Európába, rengeteg tagjuk már itt van Európában. Brüsszel pedig pontosan ezeket az arab terroristákat éltető migránsokat telepítené be tízezerszámra Magyarországra. Orbán Viktor kormányfő többször jelezte, hazánk nem hajtja végre a brüsszeli migránspaktumot.

Kalid Mashal, a Hamász alapítója meghirdette mára a "Harag napját". Arra szólította fel a világ muszlimjait, hogy küldjék a düh üzenetét mindenkinek, "de főleg a cionistáknak és Amerikának". Azt is mondta, hogy a muszlimoknak harcolni kell a zsidók ellen, kezdve az Izraelt körülvevő országokban élő muszlimokkal: Jordániában, Szíriában, Libanonban és Egyiptomban - és más országokban is. Mindenki a saját eszközeivel küzdjön. Arra is felszólított, hogy hatalmas konvojok induljanak meg Izrael felé.

Óriási a veszély Európában

„No Way – you will not make Europe home" vagyis „Semmiképpen, Európa nem lesz az otthonotok" címmel kezdődött kampány a közösségi médiában, hogy felhívja az európaiak figyelmét az illegális migrációra. A kampányban egy illusztráció is látható, amely egy migránsokkal tömött csónakot ábrázol a viharos tengeren – írta a Mandiner.

This is the solution. If you agree, spread this. pic.twitter.com/yy3kq1OXVi — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 12, 2023

Az X-en megosztott fotó szerint a kampányhoz már közel 30 európai országból csatlakoztak, köztük Magyarországból, Csehországból, Lengyelországból és Ausztriából is.

A kampány mintaként azt a médiakampányt követi, amelyet 2014-ben az ausztrál kormány indított, ugyanezzel a jelmondattal. Az ausztrál hatóságok célja az illegális bevándorlók elrettentése volt. „Ne pazarolja a pénzét – az embercsempészek hazudnak. Az ausztrál kormány utasította az ausztrál védelmi erőket, hogy fordítsák vissza a csónakokat, ahol ez biztonságos" – írták az ausztrál kampány honlapján.

Az illegális migráció megfékezésére nem ez volt az első felvetés. 2018-ban Matteo Salvini, akkori olasz belügyminiszter például

a „csendes-óceáni megoldás" importálását javasolta a migránsválság megoldására.

A program az Ausztrália által létrehozott keményvonalas migrációs politikát követte volna.

Időszerű lenne a határozott fellépés

A migránsok elleni határozottabb fellépés egyre időszerűbb, mivel a Hamász terroristái szombaton indítottak meglepetésszerű támadást Izrael ellen, amely során több ezer rakétát lőttek ki a zsidó államra, fegyvereseik pedig a Gázai övezetből özönlöttek be az országba és rendeztek mészárlást. A határt átlépve válogatás nélküli gyilkolásba kezdtek, lemészárolták a nőket, gyermekeket és férfiakat, sokakat túszul ejtettek, de félő, hogy a túszok közül sem fognak sokan élve előkerülni.

Arról, hogy mennyire embertelen és brutális az arab terroristák tevékenysége, az Origo is beszámolt. Az izraeli katonák egy kibucba behatolva negyven csecsemő lefejezett holttestét találták meg. A helyszínről jelentkező újságíró elcsukló hangon számolt be a történtekről. A Beri kibucban szintén mészárlást rendeztek a Hamász terroristái. A Gázai határövezet vidékén az izraeli mentőszolgálat több száz holttestet talált. Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy az arab fegyveresek házról házra jártak, válogatás nélkül gyilkolták le az embereket, többeket pedig elhurcoltak magukkal.

Világszerte hősként éltetik a migránsok a Hamász csecsemőgyilkos terroristáit

A Hamász által elkövetett emberiség elleni bűnök ellenére Európában vírusként söpört végig az antiszemitizmus. A nyugati migránsországokban lévő súlyos helyzetet jól mutatja, hogy New Yorktól Párizsig tömegek tartottak szimpátiatüntetéseket a csecsemőgyilkos arab terroristák mellett, a hatóságok pedig nem akadályozták meg ezeket. A Hamász mellett és az Izrael ellen tüntetők pontosan ugyanazt gondolják, mint azok a terroristák, akik a fentebb felsorolt rémtetteket végrehajtották, ráadásul másokkal is megpróbálják mindezt elfogadtatni.

A Nyugat-Európába beáramló arab migránsok most mutatták meg igazán, hogy hova húz a szívük. Amennyiben eddig nem volt világos, hogy Nyugaton párhuzamos társadalmak jöttek létre, akkor az elmúlt napokban erre már elegendő bizonyíték született. Az európai keresztény és zsidó társadalom mélységesen elítéli a Hamász bűntetteit, míg az arab migránsok ünneplik ezeket a tetteket, és elvárják, hogy még több zsidó férfit, nőt és gyermeket öljenek meg a Hamász mészárosai.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy egyre nagyobb veszélybe kerülnek a nyugati országok zsidó lakosai, hiszen a környezetükben élő migránsok az életükre törhetnek. Egyre több kormány tart attól, hogy nagyban növekedni fog az antiszemita cselekmények száma a közeljövőben, mert a migránsok a Hamász terrortámadását látva felbátorodtak.

A megszólaló migránsok is arra utalnak, hogy erőszakkal fogják elérni a céljaikat. A terrorizmus mellett zajló londoni demonstráció egyik résztvevője - Mosibur Rahman Ullah - azzal magyarázta a Hamász bűntetteit, hogy "a palesztinok diplomáciai eszközei egyszerűen nem működtek, ezért ezeket a lépéseket kellett megtenniük".

Európában is ugyanúgy gyilkolnak és erőszakolnak a migránsok, ahogyan a Hamász

Aki azt gondolja, hogy a Hamász terrorjától nem kell tartani, mert tőlünk messze történik, az téved. A migránsok nem csak a demonstrációval, hanem cselekedeteikkel is megmutatják, hogy teljes mértékben támogatják a zsidók és a keresztények lemészárlását. Januárban megírtuk, hogy egy marokkói származású migráns először az algecirasi San Isidro templomba hatolt be, ahol megtámadta a papot és súlyosan meg is sebesítette, majd ezután egy másik templomhoz is elment, ahol egy sekrestyést halálra késelt.

A muszlim migráns fiatalok régóta és gyakran terrorizálják az iskoláikat. Berlinben sok fővárosi intézményben a szigorú iszlám törvényeket tekintik elsődlegesnek a tanulók, a szülők is a saját kultúrájuk gyakorlására biztatják a gyerekeiket. A tanárok több helyen is arról számoltak be, hogy az iszlám vallású diákok muszlim migráns hátterű pedagógusokat követelnek, a németeket pedig arra köteleznék, hogy hordjanak fejkendőt, és öltözködjenek úgy, ahogy a muszlimok.

Európában több országban bezárták a zsidó iskolákat és mindenhol fegyveres őrök védik a zsidó intézményeket.

Németországban az egyik autópálya felüljáróján az "integrálódj, fehér asszony" felirat jelent meg. Ez természetesen nemcsak egy zavaros elméjű migráns gondolata, hanem migránsok tömege gondolkozik így és neveli erre a gyerekeit.

Nem tartják tiszteletben, sőt el akarják törölni a keresztény Európát.

Brüsszel az arab terroristákat éltető migránsokat telepítené Magyarországra

Az arab terroristák által elkövetett súlyos bűncselekményeket ünneplő migránsok támadnak a déli magyar határon a kerítésre és a rendőrökre is.

A fenti felvételen jól látható, hogy az agresszív csoportok fenyegetően, felfegyverezve nyomulnak előre. Jól szervezett akciókról van szó, ami abból is látható, hogy a létrákkal, csapszegvágókkal, valamint hegesztőtrafókkal is felszerelt illegális bevándorlók a határkerítés különböző pontjain egyszerre, a hatóságok figyelmét is megosztva kísérelték meg az átkelést.

Az embercsempészbandák a TikTokra feltöltött videóikon még szinte kérkednek is annak bemutatásával, hogy miként próbálják hazánk területére juttatni az illegális migránsokat.

A fent bemutatott erőszakos illegális migránsokat akarja Brüsszel Magyarországra telepíteni. A brüsszeli tervek alapján hazánknak akár több tízezer, az arab terroristák szörnyű bűncselekményeit ünneplő migránst kellene betelepítenie. A legújabb tervek szerint már pénzzel sem lehetne kiváltani a migránsbűnözők betelepítését.

A brüsszeli migrációs csomag több sebből vérzik, és mágnest csinál Európából – erről már az Országgyűlés európai ügyek bizottságának elnöke beszélt. Varga Judit emlékeztetett rá, hogy a paktumról nem született egyhangú döntés, hiszen Magyarország és Lengyelország nemet mondott rá, több ország pedig tartózkodott. Brüsszel hatalmasat téved, ha kitart a migrációt elősegítő lépések mellett.

Egy olyan migrációs paktumot próbál most lenyomni a tagállamok torkán, ami nemhogy megállítaná ezt az őrületet, hanem még tovább fogja fokozni, hiszen állandó meghívóleveleket küld a világ többi része számára. Mi régóta mondjuk azt is, hogy migrációban nem egy felülről erőltetett kompromisszumra van szükség, hanem miden tagállam jogos érdekét figyelembe vevő közös döntésre – mondta Varga Judit.

Orbán Viktor miniszterelnök is erről beszélt a múlt heti granadai EU-csúcson. Amíg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vagy Olaf Scholz német kancellár már kész tényként beszélt a paktumról, addig Orbán Viktor világossá tette:

az, ahogyan áterőltették a belügyi tanácsban a migránsok kötelező elosztását, az Magyarország és Lengyelország jogi megerőszakolása.

„Semmi esély bármilyen kompromisszumra vagy megállapodásra a migráció terén. Politikailag ez lehetetlen. Nem csak ma, hanem általánosságban, a következő években. Ugyanis jogilag megerőszakoltak minket. És ha jogilag megerőszakolnak, azaz ránk kényszerítenek valamit, amit nem akarunk, akkor hogyan akarnak bármilyen kompromisszumot és megállapodást elérni? Ez lehetetlen!" – szögezte le a magyar kormány álláspontját az uniós csúcson Orbán Viktor miniszterelnök.

Nem lesznek migránsgettók

Magyarország nem fogja megengedni, hogy migránsgettókat hozzanak létre a területén azért, mert mások az Európai Unióban nem védik meg a határokat – jelentette ki Hidvéghi Balázs a migrációról szóló uniós vita után. A Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője, úgy fogalmazott:

az illegális bevándorlás mára az Európai Unió legalapvetőbb értékeit és eredményeit veszélyezteti. A bevándorlók miatt a közbiztonság, az emberek mindennapi jóléte kerül veszélybe.

„Nem fogadjuk el a kvótát, nem fogadjuk el a relokációt, nem fogjuk megengedni, hogy Magyarországon migránsgettókat hozzanak létre, azért mert mások az Európai Unióban nem védik meg a határokat, és mindenáron a multikulturalizmus és az illegális bevándorlást akarják ráerőszakolni másokra. Mi erre nemet mondunk – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője, aki szerint a migráció tarthatatlan helyzetet eredményez, veszélyezteti az emberek biztonságát, az európai kultúrát és az európai életmódot.