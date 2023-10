Az adásban – amit műsorában Ben Shapiro elemzett – Ali Baraka elborzasztó higgadtsággal azt mondta: a Hamász egy „racionális" döntéssel elhatározta, hogy egy ideig felhagy a támadásokkal és az ellenállással, és elhiteti Izraellel, hogy Gáza kormányzásával van elfoglalva és 2,5 millió palesztin polgárára összpontosít - ahogy egy tisztességes kormány csinálná a terroristák helyett.

Baraka kifejtette: a Hamász emiatt nem csatlakozott az iszlám dzsihádhoz az Izrael elleni harcok előző „fordulójában". Mindeközben valójában az elmúlt napokban bekövetkezett nagy Izrael elleni támadásra készült fel.Az október 8-án vasárnap sugárzott interjúból kiderült, hogy Dél-Izrael lerohanását a Hamász már két éve tervezte titokban. Állítása szerint

a Hamász csak az Izrael elleni invázió megkezdése után értesítette szövetségeseit (az egyes palesztin frakciókban, a Hezbollahban, Iránban, Törökországban és Oroszországban).

Ali Baraka azt mondta az interjúban: az „ellenállás rakétái" mindenhol elérik az izraelieket, Tel-Avivban és Galileában is, amely – fogalmazott – „többé nem biztonságos a cionista ellenség számára", mert azt „a megszállt Palesztinán belülről is bombázhatjuk".

A Hamász követelni fogja, hogy az USA-ban – akár életfogytiglanra ítélt – Hamász-tagokat engedjék szabadon. Baraka szerint ez jogos követelés, hiszen az USA „végülis részt vesz ebben a háborúban".

Baraka és a Hamász azonban valószínűleg elszámolta magát. Azért ejtettek ugyanis nagyjából 150 túszt, hogy azzal zsarolják Izraelt, amely eddig mindig hajlandó volt foglyokat elengedni az elrabolt izraeliekért cserében. Volt, hogy egyetlen katonáért több mint ezer arab bűnözőt és terroristát. Most is erre számíthattak az arab terroristák, azonban rosszul mérték fel Izrael reakcióját: úgy tűnik, most nem lesz tárgyalás.

„Az izraeliek szeretik az életet. Mi viszont feláldozzuk magunkat, a halottainkat mártíroknak tekintjük. Amire minden palesztin a legjobban vágyik, az az, hogy mártírhalált haljon Allahért, megvédve a földjét" – fogalmazott.

Beszélt arról is, hogy „mindenre" vannak rakétáik, a rövid hatótávolságúaktól a 250 km-esekig, ráadásul mindet „helyi" gyárakban állítják elő.

Gyártanak aknavetőket, azokhoz lövedékeket, B-7 és B-10 ágyúkat és lövedékeket, valamint Kalasnyikovokat is.

Elmondása szerint a szövetségeseiktől pénzt és fegyvereket kapnak: nem vagyunk egyedül a csatatéren.

Ben Shapiro műsorában részleteket mutattak a Hamász egyik alapítója és egykori vezetője, Mahmoud Al-Zahar 2022 decemberi interjújából is. Ebben Al-Zahar leszögezte, hogy az egész világ az uralmuk alá kerül, ahol már nem lesz "cionizmus" és "alattomos kereszténység".