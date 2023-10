Újabb 105 embert, köztük 89 magyar és 16 külföldi állampolgárt menekített ki Izraelből a magyar légierő - jelentette be Szijjártó Péter pénteken Moszkvában. A tárcavezető arról számolt be, hogy az izraeli biztonsági helyzet továbbra is komoly aggodalomra ad okot, ezért a kormány legfontosabb célja és feladata a közel-keleti országban rekedt magyar állampolgárok minél előbbi biztonságos hazaszállítása.