Újra építjük Ukrajnával ápolt kapcsolatainkat, melyeket a kormánypárt a kampány ideje alatt belpolitikai okokból tönkretett

– fogalmazott a Magyar Nemzet kérdésére Boris Budka, a Polgári Platform (PO) frakcióvezetője.

A PO a választásokon második helyre befutó, Donald Tusk által vezetett Polgári Koalíció (KO) választási szövetség fő pártja. Az első mandátumbecslések szerint ugyan a Jog és Igazságosság (PiS) nyerte a voksolást, de az ellenzéki pártoknak van rá nagyobb esélyük, hogy kormányt alakítsanak. Budka szerint amennyiben képesek kormányt alakítani, úgy fontos lesz, hogy jó kapcsolatokat ápoljanak majd Magyarországgal - írja a Magyar Nemzet.

Michal Szcerba, a PO képviselője elmondta, hogy egy potenciális baloldali kormány az európai politika aktív szereplőjévé fogja tenni Lengyelországot.

Nincs kétség afelől, hogy támogatni fogjuk Ukrajnát, Kijevnek győznie kell a háborúban

– húzta alá. A politikus azt is elárulta, amennyiben a baloldali pártokat kéri fel kormányalakításra az elnök, úgy Donald Tuskot fogják miniszterelnöknek javasolni.

Az első exit poll szerint szavazatok 36,8 százalékával a PiS végzett az elsőhelyen. A KO második helyen futott be 31,6 százalékkal, őket követte a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 szövetsége, a Harmadik Út 13 százalékkal. A Baloldal (Lewica) 8,6 százalékot kapott, míg az ötödik a PiS-től jobbra álló Konföderáció lett, 6,2 százalékkal.

A választáson rekord magas, 72,9 százalékos részvétel volt.

