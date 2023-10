„Úgy gondolom, hogy ezek a választások a legfontosabbak 1989 óta – kezdte Karnowski –, mert a viszonylagos stabilitás időszaka Európában és a világon véget ért. Jelenleg pedig, mind keletről, mind nyugatról fenyegetésnek van kitéve a lengyel szuverenitás. Brüsszel igyekszik eltörölni az Unióban a vétójogot, és minden döntést magához akar vonni. Tehát a mostani választás valóban döntő fontosságú Lengyelország számára."

A választásokon két világkép csap össze: a Jog és Igazságosság, és a Polgári Platform által képviselt jövőkép teljesen eltérő egymástól.

Utóbbi jelentős külföldi befolyás alatt áll, Karnowski szerint a PO-nak, ha győznek a választáson, akkor „vissza kell fizetnie" a Lengyelország elleni külföldi kampány árát.

Meg kell fizetniük Brüsszelnek, az európai sajtónak a támogatásért.

Ezt természetesen a lengyelek pénzével fizetnék vissza" – mondta.

