A szavazatok 36,8 százalékával az első helyen végzett a lengyel választásokon a Jog és Igazságosság (PiS) kormánypárt – derült ki az első exit pollból. A második helyen futott be a Donald Tusk által vezetett Polgári Koalíció (KO) választási szövetség. A harmadik helyen – nevéhez hűen – végzett a Lengyel Néppárt (PSL) és a Lengyelország 2050 szövetsége, a Harmadik Út. A Baloldal (Lewica) 8,6 százalékot kapott, míg az ötödik a PiS-től jobbra álló Konföderáció lett, 6,2 százalékkal.

A választáson rekord magas, 72,9 százalékos részvétel volt.

Köszönjük, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen! A szavazás első eredményei pártunk történetének negyedik győzelmét jelentik. A negyedik győzelmet a parlamenti választásokon és a harmadikat egymás után. Ez nagy siker a pártunknak és siker Lengyelországnak

– fogalmazott Kaczynski.

Kiemelte:

Függetlenül attól, hogy hatalmon vagyunk-e vagy ellenzékben, meg fogjuk valósítani a tervünket. És nem hagyjuk, hogy Lengyelországot elárulják! Hogy Lengyelország elveszítse azt, ami a legértékesebb nemzetünk történelmében, a függetlenségét, a jogot, hogy saját sorsáról döntsön

– tette hozzá.

