A The New York Times hírhamisítással védi a terroristákat.

Az Európai Unió és annak liberális vezetése évek óta támogatja Palesztinát, és önti az eurómilliókat számukra, annak ellenére, hogy Európai Unió Izrael barátjának igyekszik magát beállítani, hívja fel rá a figyelmet elemzésében a Tűzfalcsoport. Az igazán aggasztó, hogy többször felmerült annak a gyanúja is, hogy a Palesztin Tanácsnak nyújtott támogatások végül a hétvégi terrortámadást lefolytató Hamász terrorszervezetnél kötnek ki. Ursula von der Leyen, Joseph Borell is tett hivatalos gesztusokat is Palesztin Hatóság felé, és a hétvégi támadás ellenére sem állították le a számukra nyújtott donációkat.

Ha fellátogatunk az Európai Bizottság honlapjára, akkor látjuk, hogy az Európai Unió az elmúlt években bimbózó kapcsolatot ápolt a Palesztin Nemzeti Tanáccsal.

Az Európai Bizottság a honlapján büszkén hirdeti, hogy támogatta a PEGASE programon keresztül a Palesztin Hatóság tisztségviselőinek fizetését és nyugdíját, továbbá ezen a programon keresztül fedezte a rászoruló családok háztartási és egészségügyi kiadásait. Erre volt az EU-nak 145,35 millió eurója 2022-ben.

De a palesztin menekülteknek 487,6 millió euró jutott az elmúlt években. Ebből az Egyesült Nemzetek Palesztinai Menekülteket Segítő és Munkaügyi Ügynöksége a Közel-Keleten (UNRWA) nevű szervezetén keresztül elvileg egészségügyi, oktatási és szociális szolgáltatásokat nyújtottak, beleértve a menekülttáborokban dolgozó tanárok, orvosok és szociális munkások fizetését is.

A Guardian keddi cikkében számolt be arról, hogy 2021-ben és 2022-ben 410 millió eurót juttattak a Palesztin Nemzeti Tanácsnak, 2023-as támogatásra pedig még nem került sor. Az EU további 271 millió eurót adományozott az ENSZ Segély- és Munkaügynökségének további humanitárius projektekre a 2021 és 2023 közötti három évre – derült ki a bizottság közleményére hivatkozó cikkből.

Ezek azok a támogatások, amelyeket végül, hosszas huzavona után, de tegnap nem függesztett fel a külügyminiszterek tanácsa, Magyarország tiltakozása ellenére.

„A miniszterek túlnyomó többsége ellenezte a Palesztin Hatóság kifizetéseinek felfüggesztésére irányuló javaslatot. Ez az, ami számít” – mondta Josep Borell, hozzátéve, hogy az alapokat „nem fogják törölni”.

Befektetések Palesztinában

2022. decemberében sor került az első EU–Palesztina Üzleti Fórumra, amely során több mint 80 millió euró értékben befektetési megállapodásokat írt alá. Ez öt fő megállapodásból állt.

Európai Unió – Palesztin Hatóság, Finanszírozási Megállapodás: A fenntartható gazdasági fejlődés elősegítése (30,5 millió EUR) Európai Unió – Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank, Finanszírozási Megállapodás: MSME Pénzügyi Integrációs Program (3 millió euró garancia a 20 millió eurós hitelportfólió fedezésére) PROPARCO, Francia Fejlesztési Ügynökség Csoport – FATEN mikrofinanszírozási, kölcsön- és garanciaszerződés (8 millió USD hitelkeret, 2,25 millió USD portfóliógarancia) FMO Holland Fejlesztési Bank – Vitas Palestine, az Európai Unió által finanszírozott garanciamegállapodás (10 millió USD) Olasz Fejlesztési Együttműködési Ügynökség (AICS) – Palesztin Foglalkoztatási Alap, Hitelmegállapodások, Az AICS által finanszírozott induló palesztinai program (FATEN 2,9 millió USD, ACAD 1,9 millió USD, Reef USD 1,6 millió és ASALA 1,5 millió USD).

Terroristáknál kötnek ki a támogatások

Korábban arról szóltak a hírek, hogy

még Anthony Blinken, Joe Biden külügyminisztere is szóvá tette azt 2021-ben Ramalláh-ban tett látogatása során, hogy az amerikai és Európai Uniós támogatások végül a Hamász terrorszervezetnél köthetnek ki.

Ebben az időben arról számoltak be, hogy EU által pénzelt Palesztin Hatóság támogatja a terrorizmust még hozzá olyan formában, hogy „csak a tavalyi évben több mint 150 millió dollárt, büdzséje 3,25 százalékát fizette ki Izrael által bebörtönzött vagy kiszabadult fegyvereseknek, ezenkívül fenntartanak egy úgynevezett "mártíralapot" a lelőtt terroristák családtagjainak megsegítésére, ezt nevezi az amerikai sajtó "pay for slay", azaz fizess a gyilkolásért elvnek” – írta a Euronews vonatkozó cikke.

A Bennfentes pedig arról írt, hogy az Európai Unió 1,7 millió euróval támogatta a palesztin Gázai Iszlám Egyetemet, amelyet a Hamász vezetője alapított. És miközben Magyarországot az Erasmus programmal csuklóztatják, addig Gázai Iszlám Egyetem 2022-ben, 2023-ban és néhány nappal ezelőtt is új Erasmus-projekteket jelentett be.

Rendszeresek voltak a találkozók a palesztin vezetőkkel

Persze, a Palesztin Hatóság felé tett udvarias lépések a politikusok szintjén is megnyilvánultak. Ursula von der Leyen 2022. júniusában tett látogatást Palesztina fővárosában, amikor is bejelentette az Európai Unió 200 milliárd eurós támogatását. Ezt egyébként épp a Várhelyi Olivér magyar biztos és Magyarország kötötte volna olyan feltételekhez, hogy távolítsák el a palesztin tankönyvekben lévő gyűlöletkeltő és antiszemita tartalmakat.

Joseph Borell, akkor kritizálta a magyar biztost, és kiállt a palesztin támogatások mellett. Borell 2021. októberében Brüsszelben fogadta Mohammad Shtayyeh palesztin miniszterelnököt és biztosította Palesztina további támogatásáról.

A holland „Groenlinks” európai parlamenti képviselőjeként kapta azt a feladatot, hogy 2018-ban vizsgálja jelentésében a magyar jogállamiság helyzetét. Ebben többek közt „zsidók és a zsidó tulajdon” ellen elkövetett erőszakos cselekményekkel vádolta meg minden alap nélkül hazánkat.

Sargentini pártját a Hamász méltatta egy kisvideóban, annak Izrael-ellenes politikája miatt. A Groenlinks ugyanis egy olyan határozatot fogadott el a holland parlamentben, amelyben kifejtette, hogy „A BDS legitim eszköz arra, hogy segítsük a palesztinokat igazságért folytatott harcukban”

De a Magyarországot antiszemitizmussal megvádoló Sargentini, már 2010-ben egy olyan petícióhoz adta a nevét, amelyben a Hamász-al folytatandó párbeszéd fontosságát hangsúlyozta.

A baloldal tényleg a terror pártján áll!

Mindezzel párhuzamosan a baloldali lapok, szervezetek megértően, sőt nem egy esetben pozitívan nyilatkoznak a jelenleg is zajló iszlamista terrorról. Idehaza még nem olvastunk a baloldali lapoktól hosszabb elemzést arról, hogy a mostani terrortámadás és az azt követő migráció miként hat majd Európa közbiztonságára. Ha kellő távolságból nézzük, akkor azt látjuk, hogy baloldali szervezetek szerte a nagyvilágban a muszlim terroristák pártján állnak.

Kezdjük a sort a Socialist Worker nevű brit lappal, mely egyenesen arról ír, hogy „miként tudja Palesztina legyőzni Izraelt és a kapitalizmust.”

A Socialist Worker az angol Szocialista Munkáspárt lapja. A pártot alapvetően szélsőbaloldaliként tartják számon és kapcsolatban van több palesztin, illetve migráns segítő szervezettel. A párt leginkább tüntetéseket és vitákat szervez, illetve ideológiai anyagokat gyárt és próbál eljuttatni minél szélesebb közönséghez. Mi a helyzet a nagy amerikai lapokkal?

Azok az olvasók, akik csak és kizárólag nagy amerikai lapokból tájékozódnak sajnálatos módon csak féligazságokkal szembesülnek. Például a The New York Times egyszer sem használta a „terrorista” vagy a „terrorizmus” szavakat a címlapon.

Sőt számos esetben „puhítják” cikkeikben a Hamasz megjelölését.

Jól látható az alábbi két képen, hogy a The New York Times miként írta át egy nap leforgása alatt a Hamasz TERRORISTÁT, Hamasz FEGYVERESRE.

Az internetes archívumban megtalálható, hogy 2023. október 10-én még terroristának tartották a The New York Times szerkesztőségében azokat, akik több száz ártatlan civilt mészároltak le, de október 12-re már „csak” fegyveresekké avanzsálódtak. Egyes amerikai véleményformálók szerint mindezt azért teszik a nagy amerikai baloldali lapok, mert azt sejtetik, hogy a palesztinok felháborodása jogos volt.

A világ egyik legnagyobb hírügynöksége, a Reuters már-már egyenesen Izraelt hibáztatja a Hamasz terroristák által elkövetett szörnyűségekért. Azt sugallják elemzésükben, hogy többek között Netanjahu kormánya a felelős a 40 gyermek lefejezésével járó terrorista-támadásért.

"A Hamász Gázából indított támadása az izraeli megszállás alatt álló Ciszjordániában több hónapon át tartó erősödő erőszakot követően indult meg. Megnövekedett izraeli razziák, palesztin utcai támadások és zsidó telepesek palesztin falvak elleni támadásai jellemezték az elmúlt időszakot” – írják, kényszeredett magyarázatot keresve a brutális terrortámadásokra.

Sokkal fajsúlyosabb és sokatmondóbb Jeremy Corbyn megnyilvánulása. Úgy véli, hogy Izraelnek véget kell vetnie a megszállásnak és nem hajlandó elítélni a Hamászt.

A brit Munkáspárt egykori vezetője szintén csatlakozott azokhoz a baloldaliakhoz, akik megpróbálják megmagyarázni a megmagyarázhatatlant.

Egyes amerikai demokrata nagyágyúk is kétértelműen fogalmaznak. Ilhan Omar demokrata képviselő azt tweetelte, hogy: „mivel a világ elítéli a Hamász támadásait, ellen kell állnunk az izraeli katonai válasznak is, amelyben már több száz palesztin életét vesztette, köztük közel két tucat gyereket.”

Egy másik posztjában azt fejtegeti, hogy lényegében Izrael apartheid rendszert tart fenn, és felszólította őket, hogy ennek vessenek véget. Az amerikai baloldali politikus egy több, mint ezer áldozatot követelő terrortámadás után felszólítja Izraelt, hogy fejezze be a vérontást, illetve, hogy vessen véget a telepes politikájának. Elképesztő!

Sajnos egyes baloldali újságírók sem jeleskedtek elítélni a terrort, sőt dicsőítették azt.

Az egyik fősodorbeli brit újság, a Novara Media megbízott szerkesztője, Rivkah Brown a terrorista támadásokról szóló híreket az ünneplés napjának nevezte.

Azt írta: „A mai napnak ünnepnek kell lennie a demokrácia és az emberi jogok támogatói számára világszerte, mivel a gázaiak kitörnek szabadtéri börtönükből, és a Hamász harcosai átlépnek gyarmatosítóik területére. A szabadságharc ritkán vértelen, ezért nem szabad bocsánatot kérnünk.”

Mostanra már törölte a posztját, és azt írja, hogy csak elkapta a hév.

De angolszáz baloldali diákcsoportok is dicsőítik a Hamaszt. A fegyveres terroristákról olyanokat írtak, hogy „mártírok”, a terrorcselekményeket „hősi harcoknak” nevezték, illetve a zsidókat „fasiszta és bűnöző telepeseknek”.

A Black Lives Matter szintén a palesztin terroristák mellett foglalat állást. Ők egyenesen ezt posztolták a közösségi oldalukra:

Láthatjuk, hogy az erőszakos, szélsőséges, névleg „liberális” amerikai és nyugati szervezetek, akik rendre az emberi jogok, a szólás és vallásszabadság mellett törnek lándzsát most éltetik a palesztin terroristákat, akik a hírek szerint már több, mint 1000 ártatlan nőt és kisgyereket végeztek ki, lefejeztek 40 csecsemőt is...