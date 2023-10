Ma Nyugat-Európa nem tudja kezelni a migránskérdést. Amit most csinál, az nem nevezhető ennek –jelentette ki az Origónak adott interjúban Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy nem tudják kiutasítani a migránsokat, az a néhány pedig, akit kiutasítanak, szinte azonnal visszajön. Nógrádi György szerint Brüsszelben a pártok szeretnék a migrációs hátterű embereket megnyerni, hogy rájuk szavazzanak. Hozzátette: ez eddig még mindig visszaütött, de a belga és uniós politikai elit ezt nem hajlandó tudomásul venni.

Végeztek a belga hatóságok Brüsszelben a hétfő esti, két halálos áldozatot követelő muszlim terrortámadás elkövetőjével. A terrorista 2019 novemberében nyújtott be menedékkérelmet, amelyet 2020 októberében elutasítottak, így illegálisan tartózkodott Belgiumban. Miért nem szűrhették ki a belga hatóságok, hogy a férfi merényletre készül?

Nyugat-Európa néhány országában, így Belgiumban is olyan mennyiségű migráns van, hogy ellenőrzésük szinte lehetetlen. Belgiumban is vannak terroristák, és a mostani támadó egy tunéziai származású férfi volt, aki nem kapta meg a tartózkodási engedélyt, de nem tudták kiutasítani. Embercsempészetből élt, és gyűlölte a belga hatóságokat is. Nagyon berágott a svédekre, mert Svédországban különböző szélsőjobboldali csoportok rendszeresen égetik a Koránt.

A lényeg, hogy ez a tunéziai férfi várta a svédeket, akik svéd mezben sétáltak, és végül gyűlöletében megölte őket, a harmadik áldozatról egyelőre nincsenek pontos információink; úgy tűnik, hogy egy taxisofőrről van szó, és életben van, de itt a jelentések ellentmondásosak.

Ma Nyugat-Európa nem tudja kezelni a migránskérdést. Ahogy ma ezt kezeli, az nem kezelés. Nem tudják kiutasítani a migránsokat, az a néhány pedig, akit kiutasítanak, néhány hét után visszajön. Ami biztos: vagy képes lesz Nyugat-Európa megvédeni önmagát, vagy hurokba dugta a fejét.

Svédországban gyakorlatilag migránsbandák vették át az utcák ellenőrzését, nemrég a rendőrség megpróbált ellenük fellépni, és már a hadsereg bevetését is fontolóra vették. Közben Brüsszel miért erőlteti tovább a migrációs csomagok elfogadását?

Brüsszel ma már nem tudja megtenni, hogy nem erőlteti a kérdést, hiszen ott is olyan városrészek vannak, mint például Molenbeek, ahol már migráns többség van. Ma már olyan városrészek vannak, ahová a rendőrség nem mer bemenni, ami egyszerűen elképesztő.

A migránsok uralnak sok mindent, így a prostitúciót, a kábítószer-kereskedelmet, az embercsempészetet, és ezek azok az ágak, amelyekben horribilis pénzek vannak.

Belgiumban nagyon összetett a politikai rendszer, tehát nem arról van szó, hogy egy párt stabilan uralja a hatalmat, hanem

a pártok szeretnék a migrációs hátterű embereket megnyerni, hogy rájuk szavazzanak. Ez eddig még mindig visszaütött, de ezt a belga politikai elit nem hajlandó tudomásul venni.

Múlt héten az észak-franciaországi Arrasban egy muszlim terrorista egy tanárt késelt meg. Mi az oka, hogy az Izrael elleni október 7-i terrortámadás után Európa-szerte újabb merényletek vannak?

Izrael a létrejötte óta minden háborúját megnyerte, és minden békéjét elveszítette. Rendkívül kíváncsi vagyok, hogy valaha kiderül-e, miről egyeztetett egymással hat órán keresztül Anthony Blinken amerikai külügyminiszter és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök. Teljesen jól látszódik a két fél stratégiája. Az izraeliek bosszút akarnak állni a rengeteg ártatlan életért. Izrael történetében nem volt még példa arra, hogy ilyen könyörtelenül meggyilkolták volna lakóit.

Csecsemők, gyermekek fejét vágták le a terroristák, egy terhes anyát szülés közben mészároltak le. Nyilván az izraeli társadalom áhítozik a bosszúra.

Az amerikai álláspont viszont az, hogy ebben a helyzetben nem szabad bosszút állni, mert akkor vége szakadnak az Ábrahám-megállapodásoknak. Izrael két országgal kötött eddig békét: Egyiptommal és Jordániával. Mindennek vége lenne, ha bosszút állnának. Rengeteg a kérdőjel, amelyre nincsenek válaszok.

Bármelyik pillanatban kirobbanhat egy általános háború, a Nyugat ezt szeretné megakadályozni. Izraelben a lakosság ragaszkodik ahhoz, hogy számoljanak le a Hamásszal. Bármit tesz Izrael, rendkívül nehéz, mert ha válaszcsapást ad, akkor a nyugati országokban az antiszemitizmus nőni fog, és a nyugati politika elhatárolódik Izraeltől. Ha nem csap le Izrael, akkor az országon belül a kormány helyzete rendkívüli mértékben meggyengülhet. Közben

az Európai Unió bejelentette, hogy háromszor annyi támogatást küld a Hamásznak, mint eddig.

Több európai országban is fokozott készenlétben vannak a hatóságok az izraeli események miatt. Várható, hogy újabb terrortámadások lesznek Európa-szerte?

Lesznek terrortámadások. Olaf Scholz német kancellár elment Izraelbe – első nyugati vezetőként –, és az amerikai elnök, Joe Biden is odautazik. Nyilván az amerikai elnök szellemi állapota miatt felesleges, stratégiát nem lehet egyeztetni, de a külügyminiszterrel igen, ezért sem elhanyagolható, hogy külön jöttek, és hat órán át egyeztetett Blinken az izraeli miniszterelnökkel.

Magyarországon kell ilyen támadástól tartanunk? Kérdezem ezt azért, mert a Lánchidat akarta elpusztíttatni a Hamásszal egy palesztin férfi.

Kis létszámú arab közösség él hazánkban. Nem palesztinok, de az arab közösségen belül van néhány palesztin is. Döntő részük a felső középosztály tagja, oda illeszkedett be, és magyar felsége van.

Soha nem lehet a terrort kizárni. Én mindig mondom, amit a német biztonságpolitika atyja, Egon Bahr mondott: a biztonság csak a múltban abszolút, jelenben relatív, jövőben kiszámíthatatlan.

Magyarországon nincs annyi migráns, amely komoly veszélyt jelentene. A magyar rendőrség és a titkosszolgálatok a helyükön vannak, a magyar politika ebben a kérdésben abszolút mértékben állást foglalt. Tehát itthon tömeges demonstrációk nem lesznek, azt, hogy egyéni terror hol lesz a világban, lehetetlen kiszámítani.

Most Magyarországon a biztonság sokkal-sokkal nagyobb mértékű, mint Nyugat-Európában.