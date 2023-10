Néhány magyar állampolgárt előállítottak, illetve őrizetbe vettek, a csoport néhány tagját már elengedték, ketten vannak még vizsgálati fogságban, és az ígéretek szerint a meghallgatásukat követően hamarosan ők is szabadlábon távozhatnak majd – mondta Szijjártó Péter.

Öt magyar konzul is jelen lesz a magyar és a litván labdarúgó-válogatott Európa-bajnoki selejtezőjének helyszínén kedd este Kaunasban, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak a magyar szurkolóknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pekingben. A tárcavezető arról számolt be, hogy eljött a mérkőzés napja, amelyen "végleg eldőlhet az, amit szívünk mélyén már most eldőltnek érzünk, hogy a magyar válogatott egyenes ágon, csoportelsőként kijuthat a jövő évi Európa-bajnokságra".

"Ehhez Litvániában jó lenne nyerni. Az biztos, hogy a szurkolókon nem fog múlni, hiszen mind az 1500 vendégjegyet megvásárolták" - mondta, hozzáfűzve, hogy az érintettek alapvetően egyénileg utaznak a balti országba. "Azt kérem mindenkitől, hogy vigyázzanak magukra, és ha bármifajta ügyes-bajos dolguk akad, akkor forduljanak bizalommal azon öt konzul kollégám egyikéhez, akik már a helyszínen vannak" - emelte ki. Szijjártó Péter rámutatott, hogy négy, Vilniusban dolgozó munkatársa mellé egy, a külügyminisztérium központi konzuli stábjából kiküldött kolléga csatlakozott. Őket a +370 655 54 343 ügyeleti telefonszámon lehet elérni, akár már most is - tájékoztatott. Az Országos Rendőr-főkapitányság is küldött ki rendőröket, akik a magyar szurkolókkal együtt ott lesznek a stadionban annak érdekében, hogy ne legyen baj - tudatta.