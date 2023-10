Ismeretlen tettes vagy tettesek égő Molotov-koktélokat dobtak szerda hajnalban a Berlin belvárosában lévő Brunnenstrasse egyik épületére, amely egy zsinagóga mellett zsidó kulturális intézményeknek is otthont ad – számoltak be német források. A berlini rendőrség megerősítette a támadást, amely szerdán hajnali 3 óra körül történt. Személyi sérülés nem történt és az épület sem gyulladt ki, de a rendőrség szerint a Molotov-koktélok – amelyek végül a közösségi ház tövében elégtek – alkalmasak voltak tűz okozására - írta a hirado.hu.

Október 7-én a Hamász nevezetű terrorszervezet támadást indított Izrael ellen. Emiatt a német rendőrség néhány nappal ezelőtt figyelmeztetést adott ki, mely szerint támadások várhatók zsidó intézmények ellen. A rendőrség figyelmeztetett arra is, hogy palesztinbarát elkövetők támadást intézhetnek a Berlinben és környékén élő „felismerhetően izraeli és zsidó személyek ellen".

Lefejezések, késelések, lövöldözések

A Hamász terrortámadása óta ismét világos lett mindenki előtt, hogy az Európába beengedett illegális migránsok a terrorizmus táptalaja az öreg kontinensen. Hétfő este újabb migráns terrortámadás történt Európában. Ezúttal Brüsszelben lőtt le három embert egy tunéziai bevándorló, aki korábban menedékjogot kért. Ketten meghaltak, a harmadikat életveszélyes állapotban vitték kórházba. Az áldozatok svédek voltak. Lefejezések, késelések, gyújtogatások és a szervezett bűnözés kiépítése - ezekkel lehet a legjobban jellemezni azt a folyamatot, amit az illegális migránsok tömeges beáramlása okoz Európában. Mára már mindennaposak a gyilkosságok Franciaországban, Olaszországban és Németországban is. Brüsszel ennek ellenére még több illegális bevándorlót osztana szét az uniós országokban.

Ma Nyugat-Európa nem tudja kezelni a migránskérdést. Amit most csinál, az nem nevezhető ennek

- jelentette ki az Origónak adott interjúban Nógrádi György. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, hogy nem tudják kiutasítani a migránsokat, az a néhány pedig, akit kiutasítanak, szinte azonnal visszajön. Nógrádi György szerint Brüsszelben a pártok szeretnék a migrációs hátterű embereket megnyerni, hogy rájuk szavazzanak. Hozzátette: ez eddig még mindig visszaütött, de a belga és uniós politikai elit ezt nem hajlandó tudomásul venni.

Már a migránspártiak is aggódnak?

A nyugati áldatlan állapotok miatt már Konstantin von Notz, migrációpárti zöldpárti politikus is aggodalmát fejezte ki. A biztonsági helyzet, amely egyebek között az ukrajnai háború miatt már korábban is meglehetősen siralmas volt, a legutóbbi fejlemények miatt ismét jelentősen súlyosbodott – mondta a parlamenti ellenőrző bizottság elnöke a Funke Mediengruppe című lapnak, amely a harmadik legnagyobb Németországban.

Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy a jelenlegi helyzetet ne használják ki más, a biztonságunkat fenyegető szereplők

- jelentette ki a politikus, aki többek között azt javasolta, hogy az olyan intézményeket, mint a hamburgi Iszlám Központ (IZH), zárják be. Az IZH-t, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatal évtizedek óta felügyel, az iráni rezsim kiterjesztésének tekintik, amely gratulált a Hamász terrorszervezetnek az Izrael elleni támadáshoz, és azt a fegyveres ellenállás folytatásának fordulópontjának nevezte – írta a Magyar Nemzet.

Gáza lehet Németországból

Izrael németországi nagykövete, Ron Prosor eközben óva intett attól, hogy egyfajta Gáza alakuljon ki német földön. Ez a fenyegetés akkor áll fenn, ha a Samidounhoz és a Hamász más támogatóihoz hasonló csoportok továbbra is visszaélnek a német demokráciával – mondta az ARD és a ZDF közös reggeli műsorában. A Samidoun tagjai és szimpatizánsaik Berlin és más német városok utcáin ünnepelték a Hamász Izrael elleni támadásait, és Németországnak nem szabadna többé megengednie, hogy például Berlinben Dávid-csillagokat fújjanak a zsidó házakra, és hogy sok zsidó már nem merjen az utcán járni - fogalmazott, és a jelenlegi izraeli helyzettel kapcsolatban Prosor hozzátette, hogy egyértelmű, hogy a Gázai övezet palesztin lakosságát fel kell szabadítani a Hamász uralma alól. Minden erőfeszítés ellenére ugyanis Izrael nem tudja garantálni az ártatlan civil lakosság védelmét, amíg a Hamász pajzsként használja ezeket az embereket.

Németországban a Hamász terrortámadásai óta szinte minden napra jut egy palesztinpárti demonstráció, az emberek azt ünneplik az utcákon, hogy százakat mészároltak le a Hamász katonái egyetlen nap alatt. A politikusok ismét szigorúbb fellépést sürgettek a németországi antiszemita agitátorokkal szemben. Karin Prien, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) alelnöke azt mondta:

El kell venni a hangadóikat, be kell zárni a mecseteiket, kávézóikat és klubjaikat, és el kell kobozni a pénzt, amelyet egyébként a terrorra használnának a világban.

Prien, aki a CDU Zsidó Fórumának szóvivője, a Bild című lapnak írt cikkében azt írta, hogy minden területen szigorítani kell a terror és az antiszemitizmus támogatásának jogi következményeit.

Migránsáradat Spanyolországban

Időközben olyan sok afrikai bevándorló érkezik a Kanári-szigetekre, hogy már a Vöröskeresztnek sincs kapacitása ellátni őket. Önkénteseket toboroz a Vöröskereszt, mert már nem bírják ellátni a Kanári-szigetekre érkező illegális bevándorlókat. José Antonio Rodriguez, a humanitárius szervezet sürgősségi csoportjának regionális vezetője közölte: eddig egyik szigetről a másikra csoportosították át embereiket annak érdekében, hogy mindenhol el tudják látni a százasával érkező afrikaiakat, de a helyzet mostanra túlnőtt rajtuk, és már nincs ember, akit a régión belül mozgósítani tudnának.

Közben a spanyol belügyminisztérium bejelentette, hogy megdőlt az októberi migrációs rekord a Kanári-szigeteken. A statisztikák szerint a hónap első tizenöt napjában 8561 illegális bevándorló kötött ki a szigetcsoport tagjain, amire a 2006-os migrációs válság óta nem volt példa. A január 1-től október 15-ig tartó időszakot nézve pedig már 23 537 menekültről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy a 2006-os éves csúcs is megdőlhet, amikor 31 678 embert húztak partra a szigetvilágban. Ha utóbbi végül mégsem történik meg, akkor is az idei év lesz a második legsúlyosabb az illegális migrációban, miután a csúcstartó 2020-as év adatai épp az elmúlt napokban dőltek meg (akkoriban 23 271 fő érkezett).

A belügyminisztérium már dolgozik a Kanári-szigetek tehermentesítésén, amit a regionális elnök hetek, sőt hónapok óta kér, ugyanis már nyáron úgy becsülték, hogy az őszi időszakban a megszokottnál több afrikai menekült száll majd hajóra, hogy elérje Spanyolországot. Ha pedig a tengeri és szárazföldi migrációs számokat együtt nézzük, a statisztika alapján ki lehet jelenteni, hogy a tavalyi év azonos időszakához képest már most 46 százalékkal több migráns érkezett idén Spanyolországba (2022-ben 25 169-en, 2023-ban már 36 814-en jöttek) – írta a Magyar Nemzet.

A ceutai és a melillai határon ugyanakkor ötven százalékkal visszaesett a törvénytelen bevándorlás, ami azt jelenti, hogy a spanyol és a marokkói kormány egyezsége gyümölcsöző volt, és a közös ellenőrzések hatékonyak.

Brüsszel egy Lampedusát hozna létre a magyar déli határon

Miközben Európában tombol a migránsterror, addig Brüsszel Magyarországra is tízezreket telepítene be. Már több mint 150 ezer illegális határátlépést akadályoztak meg idén a magyar hatóságok a határok mentén, de a jövőben a migráció további erősödésére számítanak a hatóságok - hangzott el Rétvári Bence és Bakondi György október 13-i tájékoztatóján. Szóltak arról is, hogy a migránsok egyre agresszívebbek, és egyre szervezettebbek az embercsempészek is. Rétvári Bence ismertetése szerint Brüsszel célja az illegális migránsok kötelező szétosztása a tagállamok között. Ennek egyik legfőbb eleme az úgynevezett krízisrendelet, ami kvóták alapján való kötelező elosztás jelent.

Magyarország azért is ellenzi a kvótarendeletet, mert egy Lampedusa jönne létre a déli határon.