Evelyn Hickman családjával és barátaival ünnepelte 100. születésnapját az angliai Stoke On Trentben, az idős hölgy elárulta, hogy minek köszönheti, hogy elérte ezt a kort. Szerinte annak, hogy sok "gyorskaját" evett és whiskey-t ivott, ezeket a dolgokat pedig nagyon is élvezte.

A nőt a családja és a barátai köszöntötték a Stoke on Trent-i The Hub vendéglátóegységben, ahol virágokkal, ajándékokkal örvendeztették meg. Még az angol király is küldött neki egy üdvözlőlapot a jeles nap alkalmából.

Az idős nő el is árulta a hosszú élete titkát: a csokoládé és a kekszek élvezete - egy "korty whiskyvel" - mondta.

Biztosan jó szívem van, mert rengeteg gyorskaját eszem, és megiszom egy-egy whiskyt is. 95 éves koromig még autót is vezettem.

Woman, 100, explains secret to long life - and credits 'junk food' and whiskey https://t.co/Qzg8kGfR4m — The Mirror (@DailyMirror) October 19, 2023

Evelyn a második világháború alatt az angol védelmi minisztériumban dolgozott, 1943-ban ment férjéhez, Ken Hickmanhez. Fiatalabb korában a metodista egyházi kórus tagja volt, de nagyon szeretett sütni is.

Evelyn a barátai szerint nagyon jól énekel, segít másokon és kedves természetű. Családtagok, barátok, volt kollégák, szomszédok és más emberek, akiknek a szívét megérintette Evelyn jósága, örömmel fogadták a meghívást az idős nő 100. születésnapi partijára, hogy együtt ünnepeljenek - írja a Mirror.