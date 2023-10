Az Európai Unió és az Egyesült Államok költségvetése nem kimeríthetetlen. Már most elhangzott olyan célzás, utalás az USA részéről, hogy ha Izraelre kell fókuszálniuk, akkor az Európai Unió megtehetné, hogy egyedül finanszírozza az ukrán háború költségeit – jelentette ki Somkuti Bálint biztonságpolitikai szakértő az Origónak adott interjúban. Az MCC Geopolitikai Műhelyének kutatója úgy látja, hogy az amerikai kijelentés elborzasztotta az uniós vezetőket. Hozzátette azt is, hogy az izraeli konfliktus egyértelműen háttérbe szorította az orosz-ukrán konfliktust.

Mennyire van hatással az izraeli konfliktus az orosz-ukrán háborúra?

Az izraeli konfliktus egyértelműen háttérbe szorította az orosz-ukrán konfliktust a médiaérdeklődés szempontjából, de az is fontos, hogy az Egyesült Államok révén elérhető fegyverkészletekre több igény merül fel.

Most már nem egy irányba, hanem két helyre kellene az amerikaiaknak fegyvert szállítani.

Ez azért kritikus, mert Európában sem a hadiipar, sem a készletek nem állnak rendelkezésre, és így az igényeket nem tudják pótolni, ha kiesik az a mennyiség, amit az amerikaiak a másik félnek adnak. Tehát egyértelműen kettős hatásról beszélhetünk.

Amerika szerepe hogyan alakult át a nemzetközi konfliktusokban: jól látjuk, hogy az USA most inkább Izraelt támogatja Ukrajnával szemben?

Igen, egyre inkább így néz ki a helyzet. Most Ukrajna szempontjából az a kritikus probléma, hogy az izraelieknek is pontosan azokra az eszközökre lenne szüksége, mint neki: légvédelmi rakétákra és tüzérségi lőszerre. A Vaskupola rendszer újratöltését már nagyrészt amerikai forrásból tudta fedezni Izrael, most viszont olyan mennyiségű rakétát lőtt ki az országra a Hamász, hogy az kimerítette a készleteket, így nyilvánvaló, hogy egy szárazföldi művelethez a tüzérségre nagy szükség van. És van még egy szempont, amiről nem szoktak beszélni, mert sokan úgy gondolják, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok költségvetése kimeríthetetlen, de ez koránt sincs így. Már most elhangzott olyan célzás, utalás az USA részéről, pontosan a pénzügyminiszter részéről, aki azt mondta, hogy

ha az USA-nak Izraelre kell fókuszálnia, akkor az Európai Unió megtehetné, hogy egyedül finanszírozza az ukrán háború költségeit.

Ez nyilvánvalóan egy olyan helyzet, amitől kiverte a frász az uniós vezetőket, mert ettől függetlenül ez a helyzet azt mutatja, hogy sem az USA-nak, sem az EU-nak nem végtelenek a pénzügyi lehetőségei.

Oroszország hogyan viszonyul az izraeli helyzethez?

Egyértelműen Oroszország javára szolgál, hogy ez a konfliktus kirobbant, haszonélvezője, ettől függetlenül egyáltalán nem mutat semmilyen jel arra, hogy az oroszok bármilyen módon segítették volna ennek a konfliktusnak a kirobbanását. Azt gondolom, hogy volt esély ezen konfliktus kipattanására, valamilyen szinten biztosan számoltak is vele, de a diplomáciai komplikációk miatt nem hiszem, hogy aktívan közreműködtek benne. A helyzet az, hogy a most átalakuló világrendben Kína is ugyanazon a véleményen van, mint Oroszország, az is az ő pozícióját erősíti.

Tehát rövidtávon mindenképpen az oroszok javát szolgálja ez a konfliktus.

Ennek fényében viszont miért érdekes az, amit csütörtökön az orosz külügyminiszter Phenjanban újságíróknak mondott, miszerint „komoly kockázata van annak, hogy regionális méretűvé szélesedhet a gázai konfliktus, Oroszország kapcsolatban áll Törökországgal az ügyben"? Oroszország úgy tűnik, hogy szorgalmazza a békét az izraeli konfliktusban.

Az oroszok egyértelműen egy kétállami megoldást próbálnak erőltetni a világ többi részével együtt, tehát

egy kicsit a hidegháborúhoz hasonló helyzetet láthatunk, ahol a Nyugat teljes mértékben Izraelt támogatja, míg a kommunista blokk a palesztinokat.

Igazából az említett kijelentés is arra szolgál, hogy az oroszok a diplomáciai pozícióikat erősítsék, amelyeket azután más területen tudnak majd kamatoztatni. Valóban nagy veszélye van egy regionális konfliktusnak, és az elkerülhetetlenül meginduló szárazföldi hadművelet nyomán kiszámíthatatlan, hogyan reagál majd a Hezbollah, és olyan régiós országok, mint Irán, Szaúd-Arábia vagy akár Egyiptom.

Milyen most Irán és Oroszország kapcsolata, ha azt nézzük, hogy Irán egyébként támogatja a Hamász terrorszervezetet?

Az orosz-ukrán háború kirobbanása után az amúgy is jó orosz-iráni kapcsolatok még szorosabbá váltak, egyrészt az iráni drónok szállításával, másrészt valamilyen szinten az ennek kompenzációjaként adott SZU-35-ös vadászbombázók átadásával. Tehát gyakorlatilag kijelenthetjük, hogy

Irán egyre inkább Oroszország szövetségeseként lép fel, és egyre jobban kitör abból az elszigeteltségből, amiben az elmúlt években volt.

Innentől az a korábbi helyzet, miszerint Izrael regionális versenytársa (Irán) támogatja a Hamászt, az ebből a szempontból igen érdekes helyzetet hozhat, de azt azért nem szabad elfelejteni, hogy itt önálló tényezőkről van szó. Tehát sem Oroszország nem adhat utasítást Iránnak, és Irán sem adhat utasítást a Hamásznak a támogatástól és a kapcsolatoktól függetlenül.