A Hamász-terroristák Izrael elleni véres támadását követően Európa-szerte megemelkedett a terroristapárti bűncselekmények száma. Az Origo is megírta, hogy szerda éjjel agresszív tombolásba kezdtek a Hamász terroristái mellett tüntető migránsok és szélsőbaloldaliak Berlinben. A város egyik migránsnegyedében több autót is felgyújtottak, emellett rendőrökre támadtak. Közülük 65-öt megsebesítettek. Eközben Frankfurtban is tomboltak a terroristákat éltető migránsok, ott vízágyúval kellett oszlatni a csőcseléket.

A migránsok ráadásul olyan jelszóval hirdették meg a terrorpárti tüntetést, amely arra utal, hogy Németországban akarnak elkövetni terrortámadásokat. Berlin migránsnegyedére utalva ezt írták ki a Facebookra: "Csináljunk Neuköllnből Gázát!".

A berlini migránsok a rendőrökre palackokat dobtak, de pirotechnikai eszközöket is használtak, végül 170 embert vettek őrizetbe, akiket azonban hamar elengedtek. Ők minden bizonnyal a következő terrorpárti megmozduláson is ott lesznek az első sorokban és ismét rendőrökre támadnak majd, ezúttal az is lehet, hogy megölnek valakit. Most is csak a szerencsén, nem pedig az arab migránsokon múlt, hogy nem történt tragédia.

Berlinben az ezt megelőző nap is történt hasonló eset. Akkor Hamász-terroristákat támogató két muszlim migráns dobott Molotov-koktélt egy zsinagógára, az egyikük közben antiszemita jelszavakat kiabált.

Belgiumban is terrortámadás történt a héten, ott a migráns merénylő gépfegyverrel lőtt agyon két svéd szurkolót, akik Brüsszelbe érkeztek a svéd válogatott meccsére. Később a rendőrség Abdesalem Lassouedként azonosította a merénylőt, aki három évre eltűnt a hatóságok elől, pedig a rendőrség súlyos bűncselekmények miatt is kereste.

Franciaországban is elszabadult az arab migránsok által okozott terrorhullám, ott egy iszlamista férfi késsel ölt meg egy tanárt, és három másik embert megsebesített. A terrorista, Mohammed Mogushkov az Iszlám Államnak esküdött hűséget a New York Times szerint. A muszlim támadó a Gambetta-Carnot állami fenntartású iskolában - ahova korábban járt - két tanárt késelt meg, majd elkezdte keresni az igazgatót, illetve a történelemtanárokat.

A német konzervatív lap, a Die Welt főszerkesztői publicisztikában azt írta: Hamász-rajongó migránsok lepték el az utcákat, és már az iskolákban is elterjedtté vált a zsidógyűlölet.

A berlini iskolákban a muszlim migránsok gyerekei az osztálytermekben ünneplik az arab terroristákat, antiszemita kijelentéseket tesznek, a tanárok pedig semmit sem tudnak vagy mernek tenni ez ellen. A Die Welt felidézi, hogy Londonban a Jewish Free School zsidó iskola az antiszemita támadások miatt engedélyezte, hogy a tanulók ne viseljék az iskola logójával ellátott egyenruhát, ráadásul egy biztonsági cég segít a gyerekeket eljuttatni az iskolába.

Kiemelik, hogy Svédországban is egyre rosszabb a helyzet az arab migránsok miatt.

Egyre több zsidó költözik el Malmőből az antiszemita közhangulat miatt.

A Welt főszerkesztője az elmúlt napok berlini eseményei után úgy fogalmazott, hogy a németeknek most kell eldönteniük, elfogadják-e a zsidók elüldözését vagy nem. Azt írta, hogy az arab migránsok már

megjelölik Berlinben azon lakások ajtaját, ahol zsidók élnek, zsinagógákat gyújtanak fel, a zsidó óvodákat és iskolákat pedig rendőrök tucatjainak kell őrizniük, hogy megelőzzék az arabok általi terrortámadásokat.

Úgy véli, hogy nemcsak egy radikális kisebbség ünnepli a Hamász terrorcselekedeteit, hanem a teljes muszlim lakosság, hiszen már az iskolaudvarok is antiszemita kijelentésektől hangosak, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a zsidóellenes tartalmak és hozzászólások. Németország azonban fényévekre van a több ezer terrorista hajlamú bevándorló kiutasításától, a letartóztatásuktól, a terrort dicsőítő mecsetek bezárásától.Felteszi a kérdést, hogy miért tud továbbra is tüntetéseket szervezni a Semidoun nevű terrorista szervezet.

Az is érthetetlen, hogy miért hagyja a Bayern München, hogy továbbra is pályára lépjen a Hamász terroristáit dicsőítő játékosa. Noussair Mazraoui (aki egyébként Hollandiában -!!!!- született) a közösségi oldalára kitett üzenetben győzelmet kívánt Palesztinának és támogatta az Izrael elleni terrortámadásokat, mindezt úgy, hogy egyébként izraeli csapattársa is van, aki azonnal elítélte Mazraoui üzenetét.

A 2022-es kasseli Documentán, a világ egyik legjelentősebb képzőművészeti találkozóján - ahogy azt mi is megírtuk - szerepelt egy 1988-ból, Algériából származó brosúra, amelynek lapjai antiszemita sztereotípiákat tartalmaznak, és kétségbe vonják Izrael állam létezésének jogát. Nem ez volt az egyetlen antiszemita darab a kiállításon. Volt olyan kép, amelyen többek között egy disznóarcú katona is látható, aki Dávid-csillaggal díszített sálat és egy sisakot visel, amelyen az izraeli titkosszolgálat, a Moszad neve szerepel.

A Die Welt ma már hatalmas ostobaságnak nevezi Angela Merkel "meg tudjuk csinálni" kijelentését és a Willkommenskulturt.