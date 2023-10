A Szovjetunió felbomlásával tett szert vagyonára, az orosz üzleti szféra megkerülhetetlen szereplőjévé vált, 2012-ben pedig elindult az elnöki székért. Mihail Prohorov vagyonát 11 milliárd dollárnál is többre becsüli a Forbes, az orosz oligarcha szoros kapcsolatban áll Vlagyimir Putyinnal. De ki is az orosz milliárdos, aki a hazánkat folyamatosan bíráló David Pressman amerikai nagykövet segítségével bújt ki a nemzetközi szankciók alól? A Magyar Nemzet írta meg, mit kell tudni róla.

Mihail Prohorov Oroszország egyik leggazdagabb embere. Nettó vagyonát 11 milliárd dollárra becsülte a Forbes magazin 2023 októberében, jelentős részesedései vannak az orosz energetikai, bank- és biztosítási szektorban is. Sajtóbeszámolók szerint Prohorov kapcsolatban áll – orosz oligarcháktól egyáltalán nem meglepő módon – Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Mindez nem akadályozta meg a hazánkat folyamatosan támadó David Pressman amerikai nagykövetet abban, hogy segítsen kijátszania a szankciókat az orosz milliárdosnak és köreinek – írta a Magyar Nemzet.

Kihasználta a Szovjetunió széthullását

Prohorov a legtöbb oligarchához hasonlóan a Szovjetunió felbomlásakor találta meg szerencséjét. Az orosz milliárdos az 1990-es évek elején társalapítója volt a Onexim Banknak, majd később a Onexim Groupnak, amely a fém- és bányaipari befektetésekre összpontosított. Különböző kohászati vállalatokat vásárolt fel, nevezetesen a Norilsk Nickelt, a világ egyik legnagyobb nikkel- és palládiumtermelőjét.

A különböző, bányászati, pénzügyi és energetikai szektorokba történő befektetéseknek köszönhetően Prohorov óriási vagyonra tett szert az orosz gazdasági fellendülést meglovagolva.

Tevékenysége ugyanakkor nem korlátozódott kizárólag ezekre a területekre, az ingatlan- és bankszektorba, valamint a médiába is előszeretettel fektetett be.

Ezer szálon kötődik Putyinhoz

Prohorov a 2010-es évek elején még politikai babérokra is tört, átvette a Helyes Ok (Правое дело, PD) párt vezetését. A Politico brüsszeli hírportál szerint a PD a Kremlhez közel álló csoport, melynek célja, hogy biztosítsák a politikai pluralizmust Oroszországban, miközben Putyin „álellenzékeként" tevékenykednek.

Az oligarcha 2012-ben a Putyin-barát párt színeiben még elnökként is elindult a választásokon, ahol a szavazatoknak csaknem a nyolc százalékát szerezte meg.

Elnöki „ambíciói" kapcsán egyes Kremlhez közelálló források elmondták, hogy Prohorov egy adósságot törlesztett az orosz elnök felé, amiért Putyin segített neki megoldani egy korábbi üzlettársával kapcsolatos problémát. Bizonyos információk szerint az orosz elnök még a moszkvai főpolgármesteri posztot, valamint egy miniszteri tárcát is felajánlott az üzletembernek.

Később Prohorov letett a politikusi pályáról, és visszatért a versenyszférába, ahol egyre sikeresebbé vált.

A média aztán 2017-ben újra elővette Pressman pártfogoltját. A Meduza arról számolt be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök májusban találkozni fog az RBC médiacsoport tulajdonosával, Mihail Prohorovval. A szintén Prohorov tulajdonában lévő Onexim vezetőségéhez közelálló egyik forrás azt állította, hogy a milliárdos tárgyalni fog az RBC eladásának feltételeiről. Prohorov 2017 júniusában el is adta a médiacsoportot, nem is akárkinek: az RBC-t Grigori Berezskin orosz oligarcha vásárolta fel, aki szintén közel áll Vlagyimir Putyinhoz.

А помните был такой миллиардер Михаил Прохоров?

Он ещё хуйло на "выборах" "пытался" /на самом деле - нет/ "победить". Хотя, конечно, был подставной мурзилкой, как и Собчак.

Сейчас он не интересуется бизнесом и обитает между Сейшелами и Ибицой

Удобно, правда же? Хороший руzzкий. pic.twitter.com/5zoRZ4wIEN — Vasya forever (@vasya_tata) August 1, 2023

Az oligarchát az ukrajnai háború kirobbanását követően, többek között az amerikai nagykövet, Pressman jogi segítségnyújtásának köszönhetően szinte egyáltalán nem érintették a szankciók. Az Egyesült Államokban mindmáig nem szerepel a szankciós listán.