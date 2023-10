Amerikai hadihajók három, Jemenből kilőtt rakétát lőttek le, amelyeket valószínűleg Izrael felé irányíthattak - írja a Times of Israel.

Vlagyimir Zsirinovszkij az Orosz Liberális Demokrata Párt (LDPR) 2022. áprilisában meghalt elnöke 2019-ben fogalmazott meg egy megrázó előrejelzést az ukrajnai és a közel-keleti helyzettel kapcsolatban:

Ez az elnökválasztás volt egyben az utolsó. Ez az ország 2024-ben ugyanis megszűnik majd létezni. 2024-ben ugyanis ki fog törni egy nagy háború a Közel-Keleten, Ukrajnát pedig onnantól fogva mindenki elfelejti.

Zsirinovszkij szavait látszanak alátámasztani azok a fejlemények is, amelyek szintén abba az irányba mutatnak, hogy

kiterjedtebb közel-keleti konfliktussá szélesedhet az izraeli háború.

A Times of Israel írta meg a Pentagon közleménye alapján, hogy csütörtökön

amerikai hadihajók három darab, Jemenből kilőtt cirkálórakétát lőttek le, amelyek minden valószínűség szerint Izraelt vették volna támadás alá.

A közlemény szerint az amerikai hadiflotta egyik rombolója, a 14. rombolóraj kötelékében szolgálatot teljesítő USS Carney fedélzetéről lőtték le a rakétákat a Vörös-tengeren. A Pentagon szóvivője, Pat Ryder dandártábornok szerint húszi lázadók indították a rakétákat, számos támadó drón kíséretében.

Nem tudjuk biztosan megmondani, hogy ezek a rakéták és drónok merre is tartottak, azonban Jemenből indították őket észak felé a Vörös-tengeren át, potenciálisan izraeli célpontok irányába

- mondta Pat Ryder.

A Times of Israel ezenfelül megszólaltatta a Channel 13 munkatársait is, akik szerint szintén Izrael lehetett a célpont. A húszi lázadóknak ugyanis Amerika és Izrael is deklarált, nyílt ellenségei, ahogyan ezt kifejezésre juttatják hadilobogóikon, amelyeken az alábbi négy mondat szerepel:

Halál Amerikára! Halál Izraelre! Átok a zsidókra! Győzelem az iszlámnak!

Abdel-Málik El-Húszi, a jemeni terrorcsoport vezetője figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy ne avatkozzon be a gázai fegyveres konfliktusba, és azzal fenyegetőzött, rakéta- és dróntámadásokkal fogják megtorolni a Gázai övezet elleni csapásokat.