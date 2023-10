Hosszú évek óta menedzseli Mihail Prohorov orosz milliárdos amerikai üzleteit Ellen Pinchuk, aki David Pressman amerikai nagykövettől még ügyvédként jogi szolgáltatást vett igénybe. E szolgáltatás pedig arra is kiterjedhetett, hogy a Putyin orosz elnökkel is jó kapcsolatot ápoló oligarcha elkerülje a nyugati szankciókat. Kiderült az is, hogy Ellen Pinchuk már az ukrajnai háború előtt pénzt adott Pressmannek - írja a Magyar Nemzet.

Ellen Pinchuk pénzt juttatott 2020 és 2022 között David Pressmannek, aki ekkor a Jenner & Block ügyvédi irodában dolgozott.

– Tény, hogy Ellen Pinchuk és Mihail Prohorov Putyin-közeli orosz oligarcha között szoros üzleti kapcsolat volt.

– Prohorov részéről kézenfekvő választás a nyugati és orosz terepen is otthonosan mozgó, diszkrét, megbízható régi barátot és bizalmast, Ellen Pinchukot megbízni azzal, hogy segítse a szankciók elkerülésében.

– Az ügyvédi iroda kiemelten foglalkozott szankciós, nemzetbiztonsági és exporttilalmi ügyekkel is.

– Különböző forrásokból kiderül, hogy Prohorovot sokáig nem érintették a nyugati szankciók, miközben Ukrajna folyamatosan kéri, hogy Prohorovot is vegyék fel a szankciós listára.

– Logikusnak tűnik, hogy az oligarcha a várható szankciók ellen lépéseket tesz, folyamodik az izraeli állampolgárságért, illetve (jogi) segítséget kér olyan szakemberektől, akik a „tűz közelében" vannak.

– A Jenner & Block látta el a Donyeck felett 2014-ben lelőtt repülő egyik utasának képviseletét, a jogvitában a felperes két orosz bankóriás, a Sberbank és a VTB Bank volt.

Miközben a budapesti amerikai nagykövet folyamatosan támadja Magyarországot az Oroszországgal való kapcsolattartás miatt, kiderült, hogy

David Pressman az egyik leggazdagabb orosz oligarchának segíthetett jó pénzért a nyugati szankciók elkerülésében.

Mielőtt hazánkba küldték volna, Pressman két évig a Jenner & Block ügyvédi irodánál dolgozott, amely cégnek a saját honlapján feltüntetett információk szerint nagy tapasztalata van a nemzetközi szankciós és exportszabályozási ügyek terén. Pressman nagyköveti kinevezésekor jelent meg a leendő diplomata vagyonnyilatkozata, amelyben feltüntette, hogy a Jenner & Block alkalmazottjaként jogi szolgáltatásokat nyújtott egy Ellen Pinchuk nevű hölgynek, aki nem más, mint a Mihail Prohorov amerikai ügyleteit egyengető személy.

Prohorov az egyik leggazdagabb orosz üzletember, aki ezer szállal kötődik Vlagyimir Putyin elnökhöz, és egyike annak a negyvenöt orosz oligarchának, akiket nem érintenek a nyugati szankciók.

Az alábbiakban kiderül, hogy mi Prohorov sikerének a titka, és hogyan működhetett közre David Pressman budapesti amerikai nagykövet abban, hogy az orosz milliárdos elkerülhesse a nyugati szankciókat.

Tőkefelhalmozás a Szovjetunió romjain

Mihail Prohorov Oroszország egyik leggazdagabb embere. Nettó vagyonát 11 milliárd dollárra becsülte a Forbes magazin 2023 októberében, jelentős részesedései vannak az orosz energetikai, bank- és biztosítási szektorban is. Prohorov 1989-ben végzett a Moszkvai Közgazdasági Egyetemen, majd az International Bank for Economic Cooperation (IBEC) alkalmazottja lett. Itt találkozott későbbi „harcostársával", Vlagyimir Olegovics Potanyinnal, aki már ekkor a Külgazdasági Minisztériumnak dolgozott. Potanyin ma Oroszország leggazdagabb oligarchája.

Mivel a Szovjetunió összeomlásakor az IBEC egyre inkább fizetésképtelenné vált, ezért az onnan kimenekített letétekre alapozva alapítottak egy új intézményt, a United Export Import Bankot (Unexim). Vezetői Prohorov és Potanyin lettek. Potanyin kapcsolatait kihasználva elkezdték az azóta elhíresült „loans for shares" műveletüket, melynek során privát bankok hiteleztek az orosz államnak különböző stratégiai ágazatokban szerzett részesedésért cserében. Mivel a „loans for shares" programot lényegében az Unexim irányította, így Prohorov és Potanyin voltak azok, akik meghatározták azon üzletembereknek a körét, akik a különböző volt szovjet stratégiai ágazatokat megszerezhették, ezzel bekebelezték lényegében a teljes orosz gazdaságot. Ezek lettek végül az orosz „oligarchák".

Prohorov 2007 májusában megalapította az Onexim Groupot. Az Onexim Holdings Ltd. konszernként működő befektetési alap, mely bányászatban, ingatlanban, nanotechnológiában, médiában, pénzügyi szolgáltatásokban érdekelt világszerte. 2022-ben a cégcsoport értéke 13 milliárd dollár volt, ezzel Prohorov Oroszországban a kilencedik, a világon pedig a 138. leggazdagabb ember a Bloomberg adatai szerint.

Ezer szálon kötődik Putyinhoz

Prohorov a 2010-es évek elején még politikai babérokra is tört, átvette a Helyes Ok (Правое дело, PD) párt vezetését. A Politico brüsszeli hírportál szerint a PD a Kremlhez közel álló csoport, melynek célja, hogy biztosítsák a politikai pluralizmust Oroszországban, miközben Putyin „álellenzékeként" tevékenykednek. Az oligarcha 2012-ben a Putyin-barát párt színeiben még elnökként is elindult a választásokon, ahol a szavazatoknak csaknem a nyolc százalékát szerezte meg. Elnöki „ambíciói" kapcsán egyes Kremlhez közel álló források elmondták, hogy

Prohorov egy adósságot törlesztett az orosz elnöknek, amiért Putyin segített neki megoldani egy korábbi üzlettársával kapcsolatos problémát. Bizonyos információk szerint az orosz elnök még a moszkvai főpolgármesteri posztot, valamint miniszteri tárcát is felajánlott az üzletembernek.

Később Prohorov letett a politikusi pályáról, és visszatért a versenyszférába, ahol egyre sikeresebbé vált.

Befektetés Amerikában: a Nets-üzlet

A CSKA Moszkva jégkorong-, futball- és kosárlabdacsapatának támogatója volt hosszú ideig. A Sport Russia szervezet legfelsőbb tanácsának tagja és az Orosz Biatlonszövetség elnöke. Lelkes jet ski freestyle rajongó, mely sportot maga is gyakorolja. 2010-ben vásárolta meg a professzionális amerikai kosárlabdacsapatot, a New Jersey-t, később Brooklyn Netst, illetve szerzett 45 százalék részesedést az akkor épülő Barclays Centerben. Legjobb kapcsolata a Utah Jazzben játszó, korábbi CSKA Moszkva-játékos Andrej Kirilenko volt. A csapatot és a sportcsarnokot végül 2019-ben eladta 3,5 milliárd dollárért, egyes híresztelések szerint Vlagyimir Putyin nyomására.

Ellen Pinchuk, a moszkvai összekötő

A Nets-ügylet kapcsán pedig az oroszul folyékonyan beszélő Ellen Pinchuk volt az, aki szervezte Prohorov amerikai médiamegjelenéseit és imázsépítését. Mindez olyan jól sikerült, hogy az oligarchával pozitív hangnemben foglalkozott a híres 60 minutes című amerikai műsor, de a New York Times is közölt róla egy kedvező portréanyagot.

Pinchukról érdemes tudni, hogy jelenleg a Mikhailov & Partners (MP) vezérigazgató-helyettese. A moszkvai központú MP Oroszország legnagyobb stratégiai kommunikációval foglalkozó cége. Ellen Pinchuk feladata olyan különböző programok fejlesztése és kivitelezése, melyek jól pozicionálnak külföldön különböző orosz cégeket és azok felső vezetőit.

Pinchuk 2007 és 2009 között a Moszkvai Bloomberg News TV riportere volt, s ez idő alatt olyan vezető orosz politikussal is készített interjúkat, mint Dmitrij Medvegyev vagy Vlagyimir Putyin.

A belső források úgy jellemezték őt, mint Prohorov legmegbízhatóbb segítségét, különösen az amerikai sajtóügyekkel kapcsolatban. Nagyon okos, nem kertel és nagyon jó a humora. A későbbiekben Prohorov moszkvai szóvivőjeként utaltak rá.

Az oligarcha kibújt a szankciók alól

A nemzetközi sajtóban megjelent információk alapján Prohorov sikeresen bújik ki az orosz milliárdosokat sújtó nemzetközi szankciók alól, és tudatosan, előre készülhetett a 2014-ben megkezdett büntetőintézkedések szigorítására és kiterjesztésére. A milliárdos olyannyira megtesz mindent a szankciók elkerülése érdekében, hogy nemrég még az izraeli állampolgárságot is felvette, feltehetően a büntetőintézkedések kijátszásának céljával. Prohorov anyai nagyanyja révén zsidó származású, így 2022 áprilisában megkaphatta az izraeli állampolgárságot.

Nem véletlen tehát, hogy az ukránok rendre kérik, hogy Prohorovot is sújtsa szankciókkal a nemzetközi közösség.

A fentiek alapján aligha lehet tehát véletlen az a tény, hogy David Pressmannek egy szankciós joggal magas szinten foglalkozó jogi iroda munkatársaként éppen Prohorov bizalmi embere volt az ügyfele az orosz–ukrán háború kitörése előtti időszakban.

Pressman budapesti nagyköveti kinevezése kapcsán napvilágot látott egy nyilvános pénzügyi nyilatkozat, melyben fel kellett tüntetnie, hogy a kinevezését megelőző években milyen anyagi forrásokkal rendelkezett. Ebben szerepel egy bizonyos Ellen Pinchuk, lakcíme Woodland Hills, Kalifornia, akitől több mint 5000 dollár bevétele származott jogi tanácsadás címen, s aki a Jenner & Block ügyfele volt. Tehát 2020 és 2022 között.

E megbízásnak is köszönhetően hatalmas összeggel gazdagodott a hazánkat rendre bíráló amerikai diplomata, aki a nem egészen két év alatt, amíg a Jenner & Block cég munkatársa volt, csaknem kétmillió dollárt keresett.

Most jön Pressman

Pressman 2020 júniusában került partnerként a Jenner & Block céghez. Itt olyan ügyfelei voltak, mint a Princeton University, a First Republic Bank és az Oshkosh Corp. Ő vezette a J&B azon jogászcsapatát, amely a két orosz bank perével foglalkozott a 2014-ben lelőtt maláj utasszállító géppel kapcsolatban. Quinn Schansman, egy 18 éves amerikai állampolgár, életét vesztette azon a maláj járaton, melyet Donyeck felett lőttek le 2014-ben. Schansman szülei pedig azzal vádolták meg az orosz Sberbank of Russia PJSC-t és a VTB Bank PJSC-t, hogy dollármilliókat csatornáztak a Donyecki Népköztársaságnak, annak az orosz szeparatista csoportnak, amely végül a Malaysia Airlines MH17 járatának lelövéséért felelőssé tehető. A család által benyújtott dokumentumok szerint a New York-i bíróság teljes joggal eljárhat az ügyben, mivel a két orosz bank rendszeresen és szándékosan juttatott komoly összeget a szeparatista csoportoknak amerikai bankokon keresztül. Ez a két bank a Bank of America és a Bank of New York Mellon. A Schansman család képviselője és a J&B vezető jogásza nem más, mint David Pressman volt.

A David Pressman vezette nagykövetség csupán tegnap, a késő esti órákban reagált az ügyben, mégpedig Kovács Zoltán nyilatkozatára. A kormányzati kommunikációért felelős államtitkár korábban álszentnek nevezte Pressmant, mivel közlése szerint a diplomata dollármilliókat kapott cserébe azért, hogy az orosz oligarchának segítsen megkerülni az uniós szankciókat. A nagykövetség ezt valótlanságnak nevezte, ugyanakkor a Magyar Nemzet ügyet bemutató csütörtöki cikkének egyetlen konkrét állítását sem cáfolta meg.