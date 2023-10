Egy férfi és élettársa több panzióban is megszállt, majd amikor fizetésre került volna sor, eltűntek. Az esztergomi rendőrök a párost őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta őket.

A 45 éves nő és az 51 éves társa október 26–29. között Pilismaróton szálltak meg, majd fizetés nélkül távoztak. A férfit ezért két hónapon belül gyanúsítottként ki is kihallgatták a rendőrök. Kiderült, hogy a család ez idő alatt is különböző panziókban húzta meg magát, de sehol sem fizettek, ezért már több szállásadó is feljelentést tett ellenük. Az ügyeket végül egyesítették.

Mivel G. Hajnalka és D. Mihály rendszeresen változtatták tartózkodási helyüket, illetve elérhetőségüket, ezért a rendőrök körözést adtak ki ellenük. Végül október 17-én fogták el őket Szügyön. A férfi ellen 18 rendbeli, a nő ellen 17 rendbeli, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette miatt nyomoznak. Az esztergomi rendőrök a párost őrizetbe vették, és javasolták a letartóztatásukat, amit a bíróság elrendelt.