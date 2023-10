Grégoire apáttól Jean-Luc Mélenchon-ig, a baloldal egy része hosszú ideje önelégülten ragaszkodik az antiszemitizmushoz és a terrorista erőszakhoz - hívja fel a figyelmet az egyik legolvasottabb és legtöbbet idézett francia filozófus, Michel Onfray a Le Figaro-ban megjelent kendőzetlenül őszinte, döbbenetes erejű írásában. Grégoire apát a XVIII-XIX. századi befolyásos francia katolikus személyiség, úgynevezett „vörös pap", aki azon szűk egyházi kör képviselője volt, amely az 1788-89-es francia forradalom mellé áll, és azt még erőszakos cselekményeiben is támogatta. Ezenkívül, bár a kérdés ennél jóval komplexebb, antiszemita nézeteket is vallott. Michel Onfray a nagy filozófus gondolatmenetének a lényege, hogy miután a palesztinok lefejeztek, lemészároltak - többek között - 40 izraeli csecsemőt, az európai baloldal sokáig lapított, hallgatott erről, ahogy a palesztin terrorfelhívás miatt Európában gyilkoló migránsok terrortámadásait is elhallgatni, relativizálni próbálják. Onfray szerint ráadásul ez a baloldalnak igen könnyen megy: hiszen évszázados antiszemita gyökerei vannak.