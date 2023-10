Robert C. Castel izraeli biztonságpolitikai szakértő egy, a Facebookra feltöltött fotón mutatta meg, mit is jelent az izraeli háború testközelben. Az Izraelbe visszatérő szakértő a szabadnapját egy sivatagi forrás mellett töltötte gyermekei társaságában, de nem akármilyen felkészültséggel - írja a Mandiner. A lap szerint Castelnek a gyerekei védelmére a háborús helyzet miatt fokozottan ügyelnie kell még a leghétköznapibb pillanatokban is.