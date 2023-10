Palacsintaparti után moszkvai éttermi vacsora

Gyurcsány Ferenc később így emlékezett vissza a Putyin elnökkel való találkozóira, vacsoráira, illetve arra, amikor ő maga is vendégül látta az orosz elnököt:

Az állam- és kormányfők egy részével olyan közvetlen, emberi kapcsolatom alakult ki, amely túlmutat a korrekt politikai partnerségen

- erről a bukott politikus egy moszkvai baráti vacsora után beszélt egy újságírónak; az írás a Népszabadság 2009. november 25-i számában jelent meg, írja a Magyar Nemzet.

Szívélyes viszony fűzte Putyinhoz Gyurcsány Ferencet

Saját bevallása szerint is baráti kapcsolatot ápolt és még kormányfői bukása után fél évvel is együtt vacsorázott Moszkvában Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Gyurcsány Ferenc és felesége. A dollárbaloldal vezetője miniszterelnökként az orosz gazdasági érdekek maximális kiszolgálójának bizonyult, és a 2006-os választási kampányban családi ebédre is vendégül látta az Apró-villában a Kreml első emberét. Erről bővebben ITT olvashat!