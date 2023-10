Az üzemeltető Tepco szóvivője szerint öt munkás tisztította azt a csövet amelyek a tengerbe engedi a szennyvizet az erőműből, amikor váratlanul egy tömlő véletlenül levált és a radioaktív víz ráfröccsent két dolgozóra is. Hozzátette, hogy két másik dolgozó takarítás közben érintkezett a szennyezett vízzel.

Két férfit elővigyázatosságból kórházba kellett szállítani miután a sugárzási szintjük elérte vagy meghaladta a 4 Bq/cm2 küszöbértéket ami még biztonságosnak tekinthető. A szóvivő közlése szerint a munkások állapota stabil, mindketten körülbelül két hétig maradnak a kórházban az utóvizsgálatok miatt.

Az incidens néhány nappal azután történt, hogy a Tepco befejezte a szennyvíz második adagjának kiengedését az erőműből, és amikor az ENSZ ellenőrei biztonsági felülvizsgálat céljából meglátogatták a létesítményt.

A Tepco augusztus 24-én kezdett el több mint 1 millió tonna vizet szivattyúzni a tengerbe, ami bírálatokat váltott ki Kínából és a helyi halászközösségekből is. Japán álláspontját, miszerint a kibocsátott víz ártalmatlan, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség is támogatja. Ellenben a szennyvíz kiöntését Kína és Oroszország is elítélte.

A lap közölte, a víz kibocsátása arra szolgál, hogy helyet csináljanak a sokkal veszélyesebb feladatnak, a radioaktív fűtőelemek és a törmelék eltávolításának a három megsérült reaktorból.