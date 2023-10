„Például Antony Blinken amerikai külügyminiszter felhívhatja Zelenszkijt, és azt mondhatja: „Figyelj, töröld a rendeletet, menj el először Washingtonba, hogy megmondjuk, mit kell tenni, majd Moszkvába. És ez azonnal megtörténik" - mondta Azarov.

Mint Azarov megjegyezte,

a kijevi rezsim nem hoz önálló döntéseket. Zelenszkij csak „bizonyos szinten" folytathatja politikáját – tette hozzá Ukrajna volt miniszterelnöke.

Oroszország többször is kifejezte készségét a tárgyalásokra, de a kijevi hatóságok törvényi szintű tilalmat vezettek be. A Kreml azt is megjegyezte, hogy jelenleg nincsenek előfeltételei annak, hogy a helyzet békés irányba forduljon, miközben Moszkva számára továbbra is abszolút prioritást élvez a különleges művelet céljainak elérése. Vlagyimir Putyin szerint Oroszország soha nem utasította el a párbeszédet, de a másik oldalnak ezt egyenesen ki kell mondania - írja a Ria Novosztyi.