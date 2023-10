A Citizens for Responsibility and Ethics nevű politikai lobbiszervezet által indított per egy próbaper arra vonatkozóan, hogy az amerikai alkotmány egy ritkán alkalmazott, polgárháború idejéből származó rendelkezése, amely kizárja, hogy „lázadásban" részt vevő személyek szövetségi tisztséget töltsenek be, megakadályozhatja-e, hogy Trump ismét elnök lehessen - hiszen pontosan tudják, komoly esélye van a volt amerikai elnöknmek arra, hogy újra elnyerje a hivatalt. A tárgyalás hétfőn indult az államban.

"Trump erőszakos csőcseléket uszított a fővárosunk megtámadására, hogy megakadályozza a hatalom békés átadását – terjeszti Donald Trump baloldali ellenfeleinek hazug narratíváját Eric Olson, az szervezetet képviselő ügyvéd. Trump ügyvédje, Scott Gesler azt mondta, veszélyes precedenst teremtene, ha